Eccellenza, le “reggine” della 23^ giornata: poker San Luca, derby alla ReggioMed

La copertina d’Eccellenza di questa settimana viene divisa a metà tra le due battistrada.

Il San Luca chiama, la ReggioMediterranea risponde. I giallorossi, primi della classe ed unica squadra ancora imbattuta, hanno vinto l’anticipo col Trebisacce con un 4-0 che si commenta da sé. Troppo evidente la differenza tra le due compagini, con la capolista ha messo le cose in chiaro già nel primo tempo, grazie alle reti di Pelle e del sempre più scatenato Lazzarini. Lo show è stato completato nella ripresa, con il rigore di Maviglia ed il poker di Mammoliti.

Per restare a -1 dalla vetta dunque, gli amaranto non avevano alternativa alla vittoria in un derby, quello col Bocale, sempre sentito ed appassionante. Così come all’andata, la compagine di Croce Valanidi si è imposta per 1-0 al termine di 90 minuti combattutissimi. La stoccata decisiva porta la firma di Piemontese, tornato finalmente disponibile dopo aver superato il secondo infortunio stagionale. Per la truppa di Misiti, è il terzo successo consecutivo.

San Luca-ReggioMediterranea, il testa a testa continua…

VOTO DI RNP: 7.5