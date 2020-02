Catanzaro-Reggina, i convocati amaranto: torna Gasparetto, ancora out Corazza

Il tecnico Domenico Toscano ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 28ª giornata del campionato di serie C girone C tra il Catanzaro e la Reggina prevista per domani 26 febbraio 2020 alle ore 20.45. Gasparetto torna dalla squalifica che, questa volta, ferma Bianchi. Ancora out Corazza, assente il lungodegente Bresciani, non convocato Geria.

La lista dei 23 convocati:

Portieri: Farroni, Guarna

Difensori: Bertoncini, Blondett, Garufo, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Marchi, Rolando, Rossi, Rubin

Centrocampisti: De Francesco, De Rose, Nielsen, Paolucci, Rivas, Sounas

Attaccanti: Bellomo, Doumbia, Denis, Reginaldo, Sarao