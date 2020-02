Prima Categoria D, la “reggina” della 19^ giornata: per il Borgo una rimonta da Promozione

Il Borgo Grecanico Melitese conquista tre punti di platino, aggiudicandosi la copertina di Prima Categoria.

Pur rimanendo largamente favorito per la vittoria del campionato, il Borgo Grecanico Melitese era consapevole che un nuovo ko in casa del Saint Michel, dopo quelli rimediati contro Cinquefrondese e Bovese, avrebbe rischiato di rimettere seriamente in dubbio la volata verso la Promozione. Il campionato in effetti sembrava completamente riaperto, dal momento che gli avversari erano riusciti a sbloccare il big match. A quel punto, è arrivata la reazione da grande squadra della capolista, che prima ha pareggiato i conti con Obinna e poi ha completato la rimonta con quell’eterno bomber chiamato Ciccio Marino. Tre punti di platino, per riprendere la marcia: a tenere ancora in vita la lotta al primo posto è la sorprendente Cinquefrondese, ma con 7 punti di vantaggio i gialloblù di Cormaci rimangono la squadra da battere.

VOTO DI RNP: 7.5.