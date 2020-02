Catanzaro-Reggina, la probabile formazione amaranto: possibile attacco sudamericano

Pronta per il rush finale la Reggina di mister Toscano, consapevole dell’importanza di questa settimana e, seppur non sia uno scontro diretto, della partita di domani sera contro il Catanzaro.

Per la gara del ”Ceravolo”, il tecnico amaranto se la dovrà vedere con infortuni e squalifiche, che però, come lui stesso ha affermato in conferenza stampa, non determineranno la prestazione vista l’ampia rosa a disposizione. Non saranno della partita lo squalificato Bianchi e l’infortunato Corazza (oltre al già noto Bresciani), assenze per le quali Toscano sembra aver già trovato le soluzioni. Ma andiamo in ordine.

Dovrebbe essere confermato in blocco il reparto difensivo visto con la Paganese, con Bertoncini che dovrebbe partire dal 1′ nonostante il ritorno dalla squalifica di Gasparetto. Sulla fascia sinistra c’è il ritorno di Liotti, a destra la conferma di Garufo, mentre in mezzo al campo, in coppia con l’inamovibile De Rose, sono molto alte le possibilità di vedere Nielsen prendere il posto di Bianchi. Sulla trequarti, è acceso il ballottaggio tra Sounas e Bellomo, con il greco che sembrerebbe leggermente favorito rispetto al fantasista barese. In avanti, la coppia d’attacco dovrebbe essere formata da Denis e Reginaldo, ma con un Sarao che scalpita sullo sfondo.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Nielsen, De Rose, Liotti; Sounas; Denis, Reginaldo. All. Toscano.

Ballottaggi: Sounas 60% Bellomo 40%, Reginaldo 65% Sarao 35%.

Infortunati: Corazza, Bresciani Squalificati: Bianchi (1). Non convocati: Geria