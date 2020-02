RNP REMEMBER: Catanzaro-Reggina 88/89, quando Onorato mandò in delirio 5.000 tifosi amaranto…

23 aprile 1989, campionato di B, 12esima giornata di ritorno. La ‘matricola terribile’ Reggina, dopo le vittorie contro Taranto e Brescia, sogna ad occhi aperti la serie A. Al Nicola Ceravolo di Catanzaro, i ragazzi di Nevio Scala si presentano forti di 8 risultati utili consecutivi, a spingerli verso un’altra impresa ci sono più di 5.000 sostenitori, che gremiscono il settore ospiti e prendono posto anche tra distinti e tribuna. Per la prima volta, il derby si gioca in un’atmosfera di assoluta serenità tra le due tifoserie: un clima insolito considerando l’acerrima rivalità nata negli anni ’70 per ragioni extracalcistiche, che precederà addirittura il gemellaggio, sancito nella stagione successiva. Anche il popolo catanzarese si presenta all’appuntamento in gran numero, visto che le aquile guidate da Gianni Di Marzio devono ancora garantirsi la salvezza: il torneo di Palanca e compagni è al di sotto delle aspettative, considerando che l’anno prima la promozione era sfuggita per pochissimo, ma la netta vittoria nel derby col Cosenza ha dato entusiasmo all’ambiente.

La sfida, si sblocca dopo soli 17 minuti. Cascione ferma con il braccio un cross dalla sinistra, il direttore di gara concede il rigore alla compagine dello Stretto: dal dischetto si presenta Onorato, che infila di potenza alla destra di Zunico e poi va a festeggiare con il ‘muro amaranto’ presente in Curva Est. La Reggina sfiora il raddoppio in almeno due occasioni, ma al 41′ subisce il ritorno del Catanzaro, con Miceli che sfrutta una bella azione di prima dei suoi compagni e dal cuore dell’area fulmina Rosin con un tiro angolatissimo.

L’1-1 premierebbe di più i padroni di casa, bloccando la rincorsa al quarto posto degli amaranto. Sul derby calabrese però, irrompono tutta la potenza e l’estro di Vincenzino Onorato: al minuto 69 l’attaccante campano si fa trovare al posto giusto nel momento giusto su una conclusione dal limite respinta in tuffo da Zunico, e con un sinistro di prima intenzione gonfia nuovamente la rete giallorossa, trovando la doppietta decisiva..

Catanzaro 1 Reggina 2, la terza vittoria consecutiva porta la compagine dello Stretto ad un solo punto dalla quarta posizione…

Di seguito, la formazione della Reggina scesa in campo quel giorno.

SERIE B 88/89, 12^ giornata di ritorno (23/4/1989)

CATANZARO-REGGINA 1-2

Reggina: Rosin, Bagnato, Attrice, Pozza, Sasso, Mariotto, Zanin (Cotroneo), Guerra, Raggi, Catanese (Danzè), Onorato. Allenatore: Scala.

Marcatori: 17′ pt rig. Onorato (R), 41′ pt Miceli (C), 24′ st Onorato (R).