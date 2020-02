Catanzaro-Reggina, la probabile formazione giallorossa: Contessa sulla fascia, Bianchimano in avanti

Verso il derby. Domani sera la super sfida del ”Ceravolo” tra Catanzaro e Reggina, con i giallorossi di mister Auteri che vorranno riprendersi dopo la batosta rimediata qualche giorno addietro contro la Virtus Francavilla.

Per il match di domani sera, il tecnico dei giallorossi Gaetano Auteri dovrebbe opporsi alla Reggina con un 3-4-1-2, vista la probabile assenza di Tulli nel tridente d’attacco (per via di qualche problema fisico). Davanti all’estremo difensore Bleve, la difesa a tre con Celiento, Riggio e Martinelli; sulle fasce, nella linea a cinque di centrocampo, Statella da una parte e l’ex Contessa dall’altra, con Corapi ed Urso in mezzo al campo. In avanti spazio all’ex Bianchimano ed al colpo di mercato Di Piazza: alle loro spalle Giannone, il quale sembrerebbe essere in vantaggio su Carlini.

Assenza dell’ultimo momento quella di Atanasov.

LA PROBABILE FORMAZIONE GIALLOROSSA

Catanzaro (3-4-1-2): Bleve; Celiento, Riggio, Martinelli; Statella, Corapi, Urso, Contessa; Giannone; Di Piazza, Bianchimano.

Ballottaggi: Giannone/Carlini 60%/40%

Indisponibili: Di Gennaro, Di Livio, Atanasov