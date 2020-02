La storia di Catanzaro-Reggina: da Grandis a Bianchimano, gli amaranto hanno gioito sei volte…

Il derby col Catanzaro, è legato non solo alle semplici sfide sul rettangolo di gioco. Basti pensare alla gara del 51/52, che costò alla Reggina una penalizzazione di 17 punti e la conseguente retrocessione in IV serie, per tentata corruzione verso un calciatore giallorosso. I tifosi amaranto della prima ora, ricordano anche un precedente targato serie B edizione 70/71, quando la rivolta scoppiata in riva allo Stretto per il passaggio del capoluogo a Catanzaro, fece si che entrambe le gare si giocassero sul neutro di Firenze.

Il primo successo reggino in terra catanzarese risale al lontanissimo febbraio del 1933, ed è firmato Grandis. L’ultimo invece, è arrivato due stagioni fa: reduce da una crisi che sembrava infinita, la Reggina di Maurizi è riuscita a chiudere il 2017 con un sorriso, espugnando Catanzaro a distanza di 28 anni, grazie alla rete di Andrea Bianchimano (0-1). Da ricordare, anche l’1-2 del 1989: in quell’occasione, una doppietta di Vincenzino Onorato diede i due punti alla Reggina di Scala, al terzo successo esterno consecutivo ed in piena corsa verso il doppio salto dalla C1 alla massima serie.

Ultimo precedente, nel novembre 2018: a decidere la gara a favore dei locali è stato un colpo di testa di Infantino, quando alla fine mancavano solo 7 minuti. Anche quella sfida si giocò di mercoledì sera, per il recupero della 5^ giornata.

Fino a domani, saranno 28 i derby giocatisi in campionato sul campo delle aquile (solo nel 1990 Catanzaro-Reggina non ha regalato neanche un gol agli spettatori presenti). Il bilancio complessivo è di 15 vittorie giallorosse, 7 pareggi e 6 vittorie della compagine dello Stretto.

Di seguito, tutte le formazioni ed i marcatori amaranto, dal 1931 ad oggi. (*nella foto in apertura: reggini a Catanzaro, stagione 1988/1989).

PRIMA DIVISIONE GIRONE H 1930/1931, recupero 10^ giornata di ritorno (12-4-1931)

Catanzaro-Reggina 1-0

Reggina: Giovanardi, Paoli, Proietta, Murolo, Dossena, Carocci, Margariti, Bertini, Malavenda, Lomello, Pacini. Allenatore: Buratti.

PRIMA DIVISIONE GIRONE H 1931/1932, 1^ giornata di andata (4-10-1931)

Catanzaro-Reggina 2-2

Reggina: Guerci, Ricci, Welby, Recordati, Dossena, Carocci, Lessi, Lomello, Bertini, Amicucci, Mazzi. Allenatore: Buratti.

Marcatori: Lessi, Dossena.

PRIMA DIVISIONE GIRONE H 1932/1933, 3^ giornata di ritorno (25-2-1933)

Catanzaro-Reggina 0-1

Reggina: Guerci, Recordati, Ricci, Gobet, Vigilante I, Ansaloni, Gorla, Margariti, Ivanovic, Grandis, Faccenda. Allenatore: Plemich.

Marcatore: Grandis.

SERIE C 1945/1946, 4^ giornata di ritorno (24-2-1946)

Catanzaro-Reggina 3-1

Reggina: Modaffari, Gentilomo, Fortugno, Versace, Cara II, Bertolino, Vigilante III, Mangano, Bercarich, Porcino, Raktell. Allenatore: Lessi.

Marcatore: Porcino.

SERIE C 1948/1949, 3^ giornata di andata (17-10-1948)

Catanzaro-Reggina 1-2

Reggina: Pendibene, Zanni, Gallo, Bercich, Santacroce, Porcino, Dodi, Lucchesi, Bercarich, Cara I, Ferrari. Allenatore: Rossetto.

Marcatori: Bercarich, Ferrari.

SERIE C 1949/1950, 3^ giornata di ritorno (12-2-1950)

Catanzaro-Reggina 1-2

Reggina: Corrao, Pastore, Genti, De Martin, Gallo, Graziano, Porcino, Coltella, Beghi, Ferrari, Korostolev. Allenatore: Zamberletti.

Marcatori: Porcino, Ferrari.

SERIE C 1950/1951, 19^ giornata di ritorno (10-6-1951)

Catanzaro-Reggina 2-1

Reggina: Valsecchi, Crea, Genti, Bertolino, Andreoli, Coltella, Beghi, Corti, Massagrande, Neri, Ferrari. Allenatore: Bernardini.

Marcatore: Massagrande.

SERIE C 1951/1952, 11^ giornata di andata (2-12-1951)

Catanzaro-Reggina 1-0

Reggina: Corrao, Montagner, Genti, Geminiani, Apolloni, Talarico, D’Alò, Massagrande, Pucci, Simoncelli, Scarlattei. Allenatore: Piselli.

IV SERIE GIRONE H 1952/1953, 11^ giornata di ritorno (29-3-1953)

Catanzaro-Reggina 5-0

Reggina: Dini, Belli, Spadaro, Meini, Apolloni, Scarlattei, Bernardini, Gatto, Simoncelli, Ispani, Fazi. Allenatore: Piselli.

SERIE C GIRONE UNICO 1956/1957, 16^ giornata di ritorno (9-6-1957)

Catanzaro-Reggina 2-1

Reggina: Morselli, Oblach, Bumbaca, Cadè, Odling, Gatto, Dalfini, Semplici, Peruzzi, Casisa, De Vito. Allenatore: Pugliese.

Marcatore: Dalfini.

SERIE C GIRONE UNICO 1957/1958, 1^ giornata di ritorno (26-1-1958)

Catanzaro-Reggina 2-1

Reggina: Francalancia, Mariani, Magni, Cadè, Piovanelli, Quaiattini, Ferulli, Leoni, Gatto, Casisa, Zanutel. Allenatore: Pugliese.

Marcatore: Leoni.

SERIE C GIRONE B 1958/1959, 16^ giornata di ritorno (31-5-1959)

Catanzaro-Reggina 2-0

Reggina: Francalancia, Oblach, Magni, Leoni, Gallusi, Gatto, Ferulli, Bartolaccini, Bongiovanni, Caiumi, Sospetti. Allenatore: Bodini.

SERIE B 1965/1966, 11^ giornata di ritorno (24-4-1966)

Catanzaro-Reggina 1-2

Reggina: Persico, Sbano, Barbetta, Baldini, Tomasini, Neri, Alaimo, Camozzi, Santonico, Florio, Rigotto. Allenatore: Maestrelli.

Marcatori: Alaimo, Tomasini.

SERIE B 1966/1967, 14^ giornata di andata (18-12-1966)

Catanzaro-Reggina 1-1

Reggina: Persico, Sbano, Clerici, Camozzi, Bello, Neri, Alaimo, Baldini, Ferrario, Florio, Rigotto. Allenatore: Maestrelli.

Marcatore: Ferrario.

SERIE B 1967/1968, 12^ giornata di ritorno (21-4-1968)

Catanzaro-Reggina 1-1

Reggina: Ferrari, Sbano, Mupo, Clerici, Sonetti, Gardoni, Toschi, Tacelli, Vallongo, Florio, Vanzini. Allenatore: Maestrelli.

Marcatore: Vallongo.

SERIE B 1968/1969, 11^ giornata di andata (15-12-1968)

Catanzaro-Reggina 2-1

Reggina: Jacoboni, Bello, Clerici, Divina, Sonetti, Pesce, Tacelli, Causio, Toschi, Lombardo, Vallongo. Allenatore: Segato.

Marcatore: Segato.

SERIE B 1969/1970, 18^ giornata di andata (18-1-1969)

Catanzaro-Reggina 2-0

Reggina: Ferrari, Divina, Pirola, Tacelli, Grossi, Pesce, Perucconi, Florio (Capogna), Vallongo, Lombardo, Toschi. Allenatore: Galbiati.

SERIE B 1970/1971, recupero 6^ giornata di ritorno a Firenze (3-6-1971)

Catanzaro-Reggina 1-1

Reggina: Jacoboni, Grossi, Sali, Poppi, Fiorini, D’Astoli, Tacelli, Merighi, Facchin, Rinero (Mannino), Bongiorni. Allenatore: Persico.

Marcatore: Bongiorni.

SERIE B 1972/1973, 19^ giornata di andata (29-1-1973)

Catanzaro-Reggina 1-1

Reggina: Jacoboni, Poppi, Sali, Bellotto, Raschi, Martella, Marmo, Tamborini, Pulitelli, Mazzia, Filippi. Allenatore: Mazzetti.

Marcatore: Marmo.

SERIE B 1973/1974, 5^ giornata di ritorno (10-3-1974)

Catanzaro-Reggina 2-1

Reggina: Cazzaniga, D’Astoli, Sali, Trinchero (De Petri), Landini, Bonzi, Filippi, Dal Pozzolo, Merighi, Tamborini, Ferrara. Allenatore: Cataldo.

Marcatore: Merighi.

SERIE C1 GIRONE B 1984/1985, 8^ giornata di ritorno (24-3-1985)

Catanzaro-Reggina 4-2

Reggina: Giordano, Geria, Cacitti, Mondello, Saviano, Nobile, Aprea (Fracas), Tavola, Spinella, Sciannimanico, Vittiglio. Allenatore: Tobia.

Marcatori: 13′ pt Lorenzo (C), 21′ st Pesce (C), 33′ st Fracas (R), 31′ st Mondello (R), 32′ st Iacobelli (C), 40′ st Sassarini (C).

SERIE C1 GIRONE B 1986/1987, 3^ giornata di ritorno (8-2-1987)

Catanzaro-Reggina 2-0

Reggina: Rosin, Bottaro, Attrice, Bellaspica, Prochilo, Figliomeni, Mariotto (Roselli), Guerra, Fattori, Vento, Petroni. Allenatore: Bigon.

Marcatori: 25′ pt Palanca, 25′ st Bagnato.

SERIE B 1988/1989, 12^ giornata di ritorno (23-4-1989)

Catanzaro-Reggina 1-2

Reggina: Rosin, Bagnato, Attrice, Pozza, Sasso, Mariotto, Zanin (Cotroneo), Guerra, Raggi, Catanese (Danzè), Onorato. Allenatore: Scala.

Marcatori: 17′ pt rig. Onorato (R), 41′ pt Miceli (C), 24′ st Onorato (R).

SERIE B 1989/1990, 5^ giornata di ritorno (18-2-1990)

Catanzaro-Reggina 0-0

Reggina: Rosin, Bagnato, Attrice, Armenise, Cascione, Pergolizzi, De Marco (Maranzano), Bernazzani, Paciocco (Pozza), Mariotto, Simonini. Allenatore: Bolchi.

LEGA PRO GIRONE C 2014/2015, 19^ giornata di andata (21/12/2014)

Catanzaro-Reggina 1-0

Reggina: Kovacsik, Salandria, Di Lorenzo, Camilleri, Karagounis, Maimone, Rizzo, Armellino, Insigne (Gjuci), Viola (Masini), Louzada. Allenatore: Alberti.

Marcatore: 13′ st Fofana.

LEGA PRO GIRONE C 2016/2017, 15^ giornata di andata (27/11/2016)

Catanzaro-Reggina 1-1

Reggina: Sala, Maesano (Bianchimano), Gianola, Kosnic, Possenti, Bangu, Botta (Romanò), Di Francesco, Tripicchio, Coralli (Lancia), Porcino. Allenatore: Zeman.

Marcatore: 26′ st rig. Giovinco (C), 49′ st Bianchimano (R).

SERIE C GIRONE C 2017/2018, 2^ giornata di riorno (30/12/2017)

Catanzaro-Reggina 0-1

Reggina: Cucchietti, Pasqualoni (Auriletto), Laezza, Gatti, Solerio, Marino, De Francesco, Porcino, Fortunato (Mezavilla), Sparacello (Tulissi), Bianchimano. Allenatore: Maurizi.

Marcatore: 8′ st Bianchimano.

SERIE C GIRONE C 2018/2019, recupero 5^ giornata di andata (28/11/2018)

Catanzaro-Reggina 1-0

Reggina: Confente, Kirwan, Conson, Solini, Mastrippolito, Zibert, Tulissi (Tassi), Marino (Viola), Ungaro (Zivkov), Emmausso (Bonetto), Sandomenico (Franchini). Allenatore: Cevoli.

Marcatore: 38′ st Infantino.