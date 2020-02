Serie C, il girone B: il ritorno del Vicenza, Reggiana bloccata a Gubbio

Così come nel girone A, anche nel girone B sono state rinviate tre gare dello scorso week end, ed i battenti riapriranno l’8 marzo. Torna al successo la capolista Vicenza, corsara sul campo del Cesena. Un successo che consente all’undici di Di Carlo di portarsi nuovamente a +6 dalla Reggiana (reti bianche a Gubbio), ma attenzione al Carpi, che dovrà recuperare la gara con la Feralpi Salò. Bene Modena e Triestina, in coda torna in lizza anche il Fano dopo il successo sull’Imolese di Atzori.

SERIE C GIRONE B, 27^ GIORNATA

Arzignano-Padova rinviata

Cesena-Vicenza 1-3

Fano-Imolese 2-0

FeralpiSalò-Carpi rinviata

Fermana-Vis Pesaro 1-1

Gubbio-Reggiana 0-0

Modena-SudTirol 1-0

Piacenza-Sambenedettese rinviata

Ravenna-Triestina 0-1

Virtus Verona-Rimini 0-0

CLASSIFICA

61 Vicenza

55 Reggiana

53 Carpi *

48 SudTirol

44 Feralpi Salò *

44 Padova *

41 Piacenza *

40 Modena

37 Triestina

33 Sambenedettese *

33 Fermana

32 Virtus Verona

30 Cesena

28 Gubbio

28 Vis Pesaro

27 Ravenna

23 Imolese

22 Arzignano *

21 Fano

21 Rimini