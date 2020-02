Reggiomediterranea, Misiti a RNP: “Giocare sempre così per puntare in alto”

ECCELLENZA – 23^ giornata

Reggiomediterranea-Bocale ADMO 1-0

Giuseppe Misiti (allenatore Reggiomediterranea): “Sapevamo la difficoltà del match, già in quanto derby, loro devono salvarsi mentre noi ci giochiamo il primato. Entrambe le squadre hanno creato palle-gol, Piemontese è stato bravissimo nel realizzare la rete decisiva; sono contento per la vittoria soprattutto per i ragazzi, hanno lavorato bene in settimana preparando il match e l’esito finale ha rispecchiato il lavoro svolto. Non dobbiamo pensare troppo in avanti nel tempo, è necessario pensare a noi stessi e a ciò che si deve fare settimana per settimana; quando arriveremo all’ultima giornata tireremo le somme. Forse avremmo potuto fare un possesso palla migliore, ma i ragazzi sono stati bravissimi, lavorando bene sulle seconde palle e con trame di gioco importanti; davanti Piemontese è stato determinante ma soprattutto Criniti, un calciatore arrivato per fare la differenza come sta facendo, al pari di tutti gli altri componenti della squadra, tutti calciatori di categoria superiore. Se vogliamo puntare in alto dobbiamo giocare sempre così.”