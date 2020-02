Reggiomediterranea, il migliore di RNP: Criniti, incontenibile valore aggiunto

Il migliore in campo di RNP per la Reggiomediterranea è Cristian Criniti

ECCELLENZA – 23^ giornata

Reggiomediterranea-Bocale ADMO 1-0

Il migliore in campo della Reggiomediterranea per RNP: Cristian Criniti – Decisivo a modo suo, ancora una volta, e se la Reggiomediterranea ha puntato su di lui il motivo è facile da capire. Dopo la perla di Lamezia, l’argentino classe ’86 si rivela essere il migliore in campo nel derby, semplicemente incontenibile sulla corsia destra, mette in grande difficoltà Favasuli e Brancati. Più di una volta riesce a saltare gli avversari con facilità creando superiorità numerica e palle-gol molto ghiotte, fino a quando, al minuto numero 16 della ripresa, nel corso dell’ennesima incursione da destra, riesce a servire su un piatto d’argento il pallone ad un bomber navigato come Piemontese che fa il resto, siglando il gol-partita. Tecnica, rapidità e visione di gioco le armi principali di Criniti, il quale non disdegna il lavoro di sacrificio a supporto dei compagni. Nella volata finale, mister Misiti oltre che i suoi numerosi Assi potrà giocarsi anche il Jolly Criniti.