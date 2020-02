Reggina, la Sud in vista di Catanzaro: “Domani al Sant’Agata per trasmettere la nostra carica”

Costretti all’assenza, sempre pronti al sostegno. La Curva Sud diserterà anche il derby di Catanzaro, considerato l’obbligo di tessera del tifoso, ma intende comunque infondere entusiasmo e coraggio alla capolista Reggina.

Per tale motivo, gli Ultras amaranto hanno dato appuntamento alla tifoseria per domani, ore 13:30, al centro sportivo Sant’Agata. Di seguito, la nota apparsa sulla pagina facebook Diffidati Liberi Reggio Calabria.

Domani, ore 13.30 invitiamo tutti i tifosi ad essere presenti al centro sportivo Sant’Agata alla partenza della squadra per Catanzaro. Non potendo essere presenti mercoledì incoraggiamo i ragazzi e trasmettiamogli la nostra carica per la partita, forse, più importante dell’anno. Lotta per noi, vinci per chi non può esserci.

#AVANTICURVASUD