Giovanili Reggina, Under 15 ed Under 17 ko a Catania

Doppia sconfitta in terra etnea per la compagine dello Stretto.

Sicilia amara per i “baby amaranto”. Sia l’Under 15 che l’Under 17, sono state sconfitte dai pari età del Catania.

I ragazzi di Zito erano passati in vantaggio con il rigore trasformato da Mautone, salvo poi subire la rimonta etnea, firmata Napolitano e Pisasale. Non è certo andata meglio ai ragazzi di Assumma, i quali hanno subito tre reti in meno di un quarto d’ora (di Russo il gol della bandiera).

Di seguito, i tabellini riportati da reggina1914.it.

UNDER 15 GIRONE E, 17ª GIORNATA

CATANIA-REGGINA 2-1

Marcatori: 10′ rig. Mautone (R), 56′ Napolitano (C), 70′ Pisasale (C).

Catania: Borriello, Pedalino, Pappalardo (55′ Sclafani), Di Pietro, Capuana, Nardo, Chisari (36′ Violante), Scuderi (44′ Rogazione), Moncada (61′ Pisasale), Carboni, Montagno (36′ Napolitano). A disposizione: Testagrossa, Pisciotta, Russo, Galvagna. Allenatore: Bellia.

Reggina: Sciammarella, Romeo, Saba (67′ Ruggeri), Maressa, Paura, Serra, Palumbo (50′ Lofaro), Luise, Mautone, Perri, Maietta (55′ Forciniti). A disposizione: Mileto, Tringali, Guerrisi, Vilasi. Allenatore: Zito.

Arbitro: Paolo Arculeo di Catania (Massimo Falzone e Gabriele Giovanni Motta di Acireale).

Note – Ammoniti: Pappalardo (C), Chisari (C), Napolitano (C), Perri (R), Forciniti (R). Calci d’angolo: 4-7. Recupero: 1’pt; 3’st.

UNDER 17 GIRONE E, 17ª GIORNATA

CATANIA-REGGINA 3-1

Marcatori: 1′ aut. Losasso (C), 6′ aut. Bordò (C), 13′ Russo (C), 24′ Russo (R).

Catania: Coriolano, Finocchiaro, Di Francesco (46′ Tropea), Ferrarotti (87′ Giannone), Panarello, Nicotra, Bozzanga, D’Angelo (46′ Le Mura), Russo, Limonelli, Aquino. A disposizione: Della Valle, Caramanno, Mandirà, Siracusa, Nicolosi, Mastrosimone. Allenatore: Russo.

Reggina: Stillitano, Losasso (85′ L. Pavia), Rao (85′ Iero), Meola (72′ Tersinio), Bordò, I. Pavia (72′ Carotenuto), Provazza, Cama (51′ Scolaro), Russo (72′ Costantino), Ambrogio, Foti (51′ Rugnetta). A disposizione: Spina, Pannuti. Allenatore: Assumma.

Arbitro: Gabriele Marino di Siracusa (Salvatore Puglisi e Paolo Vinciguerra di Catania).

Note – Ammoniti: Rao (R), Bordò (R) Tersinio (R). Calci d’angolo: 0-1. Recupero: 2’st.