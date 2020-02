Classifica marcatori Reggina: Denis, il primo posto è sempre più vicino

La classifica dei marcatori amaranto: El Tanque si regala la terza doppietta stagionale e continua a puntare la vetta, prima gioia per Matteo Rubin.

Dopo due turni di “astinenza”, German Denis si riprende prepotentemente la scena e segna una doppietta in quarantacinque minuti. El Tanque, contro la Paganese, ha trasformato il suo quarto penalty stagionale, trovando anche la terza doppietta, dopo quelle a danno di Picerno e Avellino. Il primo posto occupato da Corazza si avvicina sempre più, e adesso dista solo tre lunghezze.

Domenica speciale anche per Matteo Rubin, che entra in classifica trovando il primo gol da quando è in riva allo Stretto.

Tra campionato e Coppa, salgono a 54 i gol realizzati dalla compagine di Toscano (compresi l’autogol di Bisogno in Reggina-Cavese dello scorso 1 settembre e di Malberti in Reggina-Vibonese dello scorso 22 settembre), andata a segno con quindici marcatori diversi.

REGGINA 2019/2020, I MARCATORI AMARANTO

15 Corazza (1 rigore).

12 Denis (4 rigori) .

6 Reginaldo (1 rigore).

4 Bellomo (1 rigore).

3 Sounas.

2 De Francesco, Loiacono.

1 Garufo, Bianchi, Bresciani, Rolando, Doumbia, Rivas, Liotti, Rubin.