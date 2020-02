Classifica assist-man Reggina: la prima “pennellata” di Sounas…

La classifica degli assist amaranto: prima volta per Dimitios Sounas, in testa resistono tre calciatori.

E’ griffato Dimitrios Sounas, l’unico assist vincente della capolista Reggina per quanto riguarda il match contro la Paganese. Un invito al bacio quello del centrocampista greco, che ha messo sui piedi di Denis il pallone del tris definitivo.

Primo assist decisivo per il numero 7, new entry di una classifica che al primo posto vede sempre Nicolò Bianchi, Reginaldo Ferreira Da Silva e Nicola Bellomo, tutti a quota quattro. Tornando alla sfida di ieri, niente assist per Desiderio Garufo, in quanto l’invito al centro del laterale destro, prima del tocco vincente di Rubin, viene toccato da Baiocco.

Salgono a 34, tra campionato e coppa, i passaggi vincenti della Reggina.

REGGINA 2019/2020, CLASSIFICA ASSIST

4 Bianchi, Reginaldo, Bellomo.

3 Doumbia, Rivas.

2 Garufo, Corazza, Denis, Rolando, De Rose.

1 Bresciani, Kirwan, Rossi, De Francesco, Blondett.