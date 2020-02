A mente fredda: Reggina, una vittoria costruita nello spogliatoio…

Nonostante le topiche arbitrali, gli amaranto sono riusciti a non perdere la bussola: l'entrata di Denis ha fatto il resto, ed il secondo tempo con la Paganese non ha proprio avuto storia.

Un successo costruito nell’intervallo tra primo e secondo tempo. E’ durante quei minuti, che la capolista Reggina ha messo in piedi un altro pomeriggio da incorniciare, un’altra fuga verso la serie B. Andare al riposo dopo aver subito due torti da “mani nei capelli” (le immagini evidenziano quanto fosse netto il rigore non concesso, mentre sul gol annullato a Rivas si fatica ancora a trovare una spiegazione), poteva far saltare davvero i nervi agli amaranto, anche perché, nel frattempo, il Bari stava vincendo contro la Cavese, e si era portato a soli 4 punti di distanza.

Riordinare le idee, mantenere la calma e ripartire con la convinzione che una volta scardinato il fortino ospite, tutto sarebbe stato in discesa. Questo l’imperativo che Toscano ha trasmesso ai suoi. Ma non solo. L’idea iniziale di piazzare Bellomo e Rivas a supporto di Reginaldo, di sicuro aveva dato quel pizzico di imprevedibilità e di vivacità in più al reparto offensivo, ma i tanti cross al centro dell’area partiti dagli esterni, erano stati puntualmente rispediti al mittente dalla muraglia azzurra postasi a protezione della porta di Baiocco. Ed allora, subito dentro Denis. Perchè Toscano non è solo un motivatore di prim’ordine, ma è anche un tecnico che in quanto a capacità di lettura ha pochi rivali.

Il risultato è stato immediato, dal momento che proprio un cross di Rubin e la fisicità del Tanque, hanno portato al rigore che di fatto ha chiuso la partita. Si , perché a quel punto gli ospiti sono dovuti giocoforza uscire dal bunker, e per la Reggina si sono aperti spazi a volontà. Con più metri a disposizione, per la compagine dello Stretto è stato fin troppo naturale riproporsi in “versione schiacciasassi”. Quando le partite si cominciano a giocare soprattutto sulla qualità e sulla tecnica, sono davvero poche le squadre che possono tenere il passo della capolista: un altro messaggio forte e chiaro, nella corsa alla serie B…

*Così come successo contro la Ternana, in questo consueto appuntamento post-partita non ci sarà spazio per ciò che non ha funzionato. Dopo una vittoria così schiacciante, sarebbe quantomai ingeneroso…

f.i.