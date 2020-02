Coronavirus in Italia, confermate (almeno per il momento) le gare del girone C di Lega Pro

Italia col fiato sospeso, dopo che l’ormai “tristemente famoso” Coronavirus è arrivato anche nella nostra nazione. Una situazione di preoccupazione ed allerta che ovviamente sta riguardando anche il calcio e lo sport in generale. Dopo aver rinviato alcune partite dello scorso week end, la Lega Pro ha deciso di rinviare per intero il 28esimo ed il 29esimo turno dei gironi A e B, originariamente in programma mercoledì 26 febbraio e domenica 1 marzo.

Al momento non sono stati stabiliti rinvii per il girone meridionale, con la Reggina che si prepara dunque ad affrontare sia il derby di Catanzaro che la successiva sfida casalinga col Monopoli.

Probabile disco verde dunque, ma almeno fino a domani bisognerà comunque prendere in considerazione l’ipotesi contraria, dal momento che la situazione resta sempre monitorata in qualsiasi regione italiana, ed i dietrofront dell’ultima ora sono sempre dietro l’angolo (vedi le quattro partite di serie A rinviate tra sabato notte e la mattinata di domenica).

Riguardo l’ipotesi porte chiuse, il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, intervenuto a Tmw Radio, ha così commentato: “Abbiamo deciso di riorganizzare il campionato nelle finestre aperte perché vogliamo giocare con il pubblico per dare due ore di felicità in un momento complesso, perché il calcio senza pubblico non ha senso e infine perché il trend positivo che abbiamo registrato nel girone d’andata si mantenga nonostante queste difficoltà. Salvo sorprese che non ci auguriamo puntiamo a non disputare gare a porte chiuse. Se ci sarà un centimetro di possibilità di giocare a porte aperte noi lo faremo”.