Reggina-Paganese, le pagelle dei quotidiani: Denis mette tutti d’accordo…

E’ German Denis, per la Gazzetta del Sud, il migliore in campo di Reggina-Paganese. “Un tempo e due gol compreso il rigore. Sale a quota 12, a due gradini da Corazza”, scrive il collega Cristofaro Zuccalà, accompagnando il giudizio con un altisonante 8 in pagelle. Fioccano i sette, tra i quali quello assegnato a Rubin (“Importante il suo raddoppio, la Reggina si è mentalmente tranquillizzata”) ed a Mimmo Toscano (“Cambi azzeccatissimi. Questo oggettivo riscontro la dice lunga sulle sue capacità strategiche”).

Voti altissimi anche sulle colonne del Quotidiano del Sud, laddove Denis riceve un altro 8. “In 45′ si è procurato il rigore, l’ha trasformato e ha regalato la doppietta”. Tra i tanti 7 assegnati dal collega Rino Tebala, spiccano quelli per Bertoncini (“Buon rientro, anche per lui. Sbaglia poco al centro della difesa, da sicurezza”) e Rubin (“Il gol della certezza l’ha realizzato con estrema decisione. Bel ritorno in campo”).

El Tanque si conferma anche sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Il collega Lorenzo Vitto assegna 7 sia a lui che a Rubin, evidenziando però in rosso il nome dell’attaccante argentino quale migliore in campo. Nessuna insufficienza, 6.5 a Garufo, Bianchi, Reginaldo e mister Toscano.

Il Corriere dello Sport, suggella il “poker da migliore in campo” di Denis: 7.5 per l’argentino, seguito dai 7 di Bertoncini, Sounas e Toscano. Anche per il collega Eugenio Marino, nessun amaranto è andato sotto il 6.

REGGINA-PAGANESE, LE PAGELLE DELLA GAZZETTA DEL SUD

Guarna 7, Loiacono 7, Bertoncini 7, Rossi 7 (Blondett s.v.), Garufo 6.5, Bianchi 6.5, D Rose 6.5, Rubin 7 (Liotti s.v.), Bellomo 6.5 (Sounas 6.5), Reginaldo 6.5 (Sarao s.v.), Rivas 6.5 (Denis 8). Toscano 7.

REGGINA-PAGANESE, LE PAGELLE DEL QUOTIDIANO DEL SUD

Guarna 7, Loiacono 6.5, Bertoncini 7, Rossi 6.5 (Blondett 6.5), Garufo 7, Bianchi 6.5, D Rose 7, Rubin 7 (Liotti 6.5), Bellomo 6.5 (Sounas 7), Reginaldo 7 (Sarao 6.5), Rivas 6.5 (Denis 8).

REGGINA-PAGANESE, LE PAGELLE DELLA GAZZETTA DELLO SPORT

Guarna 6, Loiacono 6, Bertoncini 6, Rossi 6 (Blondett 6), Garufo 6, Bianchi 6.5, D Rose 6, Rubin 7 (Liotti s.v.), Bellomo 6 (Sounas 6), Reginaldo 6.5 (Sarao s.v.), Rivas 6 (Denis 7). Toscano 6.5.

REGGINA-PAGANESE, LE PAGELLE DEL CORRIERE DELLO SPORT

Guarna 6, Loiacono 6.5, Bertoncini 7, Rossi 6.5 (Blondett 6), Garufo 6.5, Bianchi 6.5, D Rose 6.5, Rubin 6.5 (Liotti s.v.), Bellomo 6 (Sounas 7), Reginaldo 6 (Sarao s.v.), Rivas 6 (Denis 7.5). Toscano 7.