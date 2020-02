Denis, di padre in figlio: spettacolare botta e risposta via social tra Reggina ed Atalanta

Due gol in quarantacinque minuti, per mettere nuovamente le ali alla capolista Reggina. Due gol che German Denis ha festeggiato in maniera davvero speciale ed emozionate, attraverso l’abbraccio con il figlio Matias, il quale per l’occasione ha preso posto a bordo-campo. Una scena già vista sei anni fa a Bergamo, quando El Tanque andava ad abbracciare il figlio, raccattapalle d’eccezione, dopo le reti segnate in nerazzurro.

Le categorie sono diverse e Matias nel frattempo è cresciuto, ma l’amore che si “fonde” nell’abbraccio tra un padre e figlio rimane lo stesso. Da Bergamo a Reggio Calabria, dall’Atalanta alla Reggina.

L’area comunicazione del club dello Stretto non ha fatto passare inosservata la splendida scena, chiamando in causa proprio l’Atalanta. “Atalanta, ti ricorda qualcosa?“, ha scritto la Reggina attraverso Twitter, inserendo la foto che ritrae l’abbraccio sopraindicato. Pronta la risposta del club orobico, che ha risposto parafrasando una celebre scena di un film del trio Aldo-Giovanni-Giacomo: “Non ce la facciamo, troppi ricordi“, è la frase accompagnata da un’altra foto, in cui German e Matias si abbracciano allo stadio Atleti Azzurri d’Italia.

Un siparietto davvero spettacolare, per immortalare al meglio il tempo che passa e suggellare le emozioni regalate non solo da un gol, ma anche e soprattutto dal rapporto speciale tra un padre ed il suo primogenito.

*Per guardare i post di Reggina ed Atalanta su Twitter, clicca sulle foto sottostanti all’articolo.