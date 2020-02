Serie C Girone C, 27^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno

I risultati finali della 27^ giornata del Girone C di Serie C, la nuova classifica e il programma completo del prossimo turno

Tre gol nella ripresa spediscono la Reggina nuovamente a +8 sul Bari, fermato sul pari in casa della Cavese; clamorosa sconfitta interna per il Monopoli contro la Sicula Leonzio. La Ternana fa 0-0 a Catania (quinta partita di fila senza reti all’attivo per gli umbri) e viene agganciata dal Potenza; tracollo del Catanzaro in casa della Virtus Francavilla, la Vibonese espugna Caserta e ipoteca la salvezza.

SERIE C GIRONE C, 27^ GIORNATA

Rieti-Teramo 0-2

Virtus Francavilla-Catanzaro 4-0

Catania-Ternana 0-0

Monopoli-Sicula Leonzio 0-1

Reggina-Paganese 3-0

Viterbese-Potenza 1-3

Casertana-Vibonese 1-2

Cavese-Bari 1-1

Picerno-Bisceglie 1-0

Rende-Avellino 0-1

Classifica

63 Reggina

55 Bari

51 Monopoli

49 Potenza

49 Ternana

42 Catanzaro

40 Teramo

38 Catania

37 Virtus Francavilla

35 Vibonese

35 Viterbese

34 Avellino

34 Cavese

34 Paganese

31 Casertana

26 Picerno

22 Sicula Leonzio

19 Bisceglie

17 Rende

12 Rieti (-5)

Prossimo turno – 28^ giornata (26/02/2020)

Avellino-Paganese 15:00

Picerno-Catania 15:00

Sicula Leonzio-Casertana 15:00

Vibonese-Virtus Francavilla 16:30

Bisceglie-Viterbese 18:30

Cavese-Rende 18:30

Teramo-Potenza 18:30

Catanzaro-Reggina 20:45

Monopoli-Rieti 20:45

Ternana-Bari 20:45