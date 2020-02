Reggina, Rubin: ”D’ora in poi undici finali. Il mio abbraccio a Paolucci dopo il gol…”

La Regina batte la Paganese per 3-0. Le parole dell’esterno amaranto, Matteo Rubin, nel post-gara in sala stampa:

Il ritorno in campo – ”Non è facile star fuori tanto, quando la squadra vince è chiaro che si vuole contribuire e dare una mano. Questo è un gruppo unico che si toglierà grandi soddisfazioni. E’ bello vedere che al momento del mio gol tutta la squadra è venuta ad abbracciarmi, vuol dire che il gruppo è molto unito. Dopo la mia rete sono andato ad abbracciare Paolucci, perchè è un giocatore forte ed un ragazzo eccezionale, che come me sta giocando di meno e gli sto vicino. Sono convinto che troverà più spazio e farà bene, come ha già fatto quando è stato chiamato in causa”.

Il momento del gol – ”Di momenti difficili ce ne sono stati tanti per me, probabilmente perchè non sono riuscito a dimostrare il mio valore. Ne ho sentite tante, ma ho voluto rispondere sul campo, dimostrando le mie qualità. Oggi sono riuscito a far bene e sono contento per questo”.

La ripresa – ”Nel secondo tempo siamo entrati in campo con lo spirito giusto, da squadra matura, dimostrando che volevamo vincere la partita a tutti i costi e ce l’abbiamo fatta”.

Il vantaggio – ”Il +8 è importantissimo ma sappiamo che basta un passo falso per accorciare il vantaggio. Dobbiamo guardare in casa nostra, da ora in poi saranno 11 finali. Già mercoledì avremo un’altra gara molto importante, dovremo scendere in campo così come abbiamo fatto oggi”.

Il prossimo turno – “Catanzaro-Reggina e Ternana-Bari? Sono due incroci importanti, ma non penso che lì si chiuderà il campionato. Andremo a Catanzaro con un unico obiettivo, poi vedremo cosa succederà a Terni”.