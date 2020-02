Reggina, Bellomo: ”Volevamo i tre punti a tutti i costi. Prossime due gare fondamentali”

La Regina batte la Paganese per 3-0. Le parole del centrocampista amaranto, Nicola Bellomo, nel post-gara in sala stampa:

”Gol annullato? Negare l’evidenzia era impossibile, ecco perchè avevamo protestato tanto. Nessuno di noi aveva toccato il pallone arrivato a Rivas, quindi il fuorigioco non c’era”.

Voglia di vincere – “Nella ripresa siamo entrati consapevoli di dover portare a casa i tre punti a tutti i costi e ce l’abbiamo fatta. La vittoria era la cosa più importante, adesso le prossime due partite saranno fondamentali”.

Sul modulo – “Il modulo era sempre lo stesso delle ultime volte, si è inserito Rivas in avanti per cercare di più la profondità, perchè avevamo studiato bene la Paganese in settimana”.