Promozione Girone B, 23^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno

Stilese a valanga a Bagnara, il Gioiosa resta in scia battendo l’Africo, rallenta il Brancaleone fermato sullo 0-0 dalla Gioiese; salvezza in archivio e aggancio al quinto posto per la Ludos Ravagnese, sconfitte pesanti per Archi e San Giorgio, Villese a -6 dalla Rombiolese penultima.

PROMOZIONE GIRONE B, 23^ giornata

Gioiosa Jonica-Africo 2-1

Ludos Ravagnese-Rombiolese 2-0

Filogaso-Archi 5-1

Monasterace-Mammola (Jonica) 2-1

Villese-Sporting Catanzaro Lido 2-3

Bagnarese-Stilese A. Tassone 0-4

Gioiese-Brancaleone 0-0

Melicucco-San Giorgio 2-0

Classifica

58 Stilese

56 Gioiosa Jonica

46 Brancaleone

37 Filogaso

33 Bagnarese

33 Ludos Ravagnese

33 Sporting Catanzaro Lido

32 Jonica

28 Melicucco

25 Gioiese

23 Africo

23 Archi (-1)

22 San Giorgio

21 Monasterace

20 Rombiolese

14 Villese (-1)

PROSSIMO TURNO (01/03/2020 – ore 14:30)

Archi-Ludos Ravagnese (sabato 29/02)

Brancaleone-Jonica (sabato 29/02)

San Giorgio-Gioiosa Jonica (sabato 29/02)

Sporting Catanzaro-Monasterace (sabato 29/02)

Africo-Villese

Gioiese-Bagnarese

Rombiolese-Melicucco

Stilese A. Tassone-Filogaso