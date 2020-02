LIVE! Reggina-Paganese, gol annullato agli amaranto

Cari lettori di Reggionelpallone.it un saluto da parte di Antonio Calafiore e benvenuti al live match della sfida del ”Granillo” tra Reggina e Paganese, valevole per la 27^ giornata di campionato del girone C di Serie C e con fischio d’inizio alle ore 15.

REGGINA-PAGANESE 0-0

43′ GOL ANNULLATO ALLA REGGINA: calcio di punizione dalla destra per gli amaranto: alla battuta Bellomo, il cui traversone arriva sul secondo palo, dove Rivas, con un colpo di testa, spedisce il pallone in rete. Dopo l’esultanza, la segnalazione del guardalinee.

39′ Secondo squillo della Paganese. Ci prova ancora Diop, il quale, lasciato solo ed indisturbato dalla difesa amaranto, punta Rossi e calcia in porta dal limite dell’area, seppur la sua conclusione non sia stata irresistibile.

36′ Sempre Reginaldo. Un’altra azione in area di rigore dell’attaccante amaranto, la cui conclusione è finita facilmente tra i guantoni di Baiocco.

36′ Quinto corner per gli amaranto, arrivato in seguito ad un’azione sulla destra conclusasi con un cross di Bianchi ed una deviazione sul fondo della difesa ospite.

29′ DOPPIA AMMONIZIONE: Ennesima entrata dura di Diop ai danni di Loiacono e scintille in campo tra l’attaccante della Paganese ed il capitano amaranto De Rose. Interviene l’arbitro, che ammonisce sia Diop che Loiacono.

25′ AMMONIZIONE REGGINA: cartellino giallo per Nicolò Bianchi, il quale, essendo diffidato, salterà la sfida di mercoledì contro il Catanzaro.

23′ Ancora Reginaldo. L’attaccante brasiliano prova ancora ad impensierire Baiocco, questa volta in seguito ad un’azione corale sulla destra con Garufo, alla quale è seguita una doppia sterzata in area di rigore ed una conclusione debole in porta, che non ha creato problemi alla retroguardia azzurrostellata.

19′ Ci prova Reginaldo su calcio di punizione: l’attaccante brasiliano ha calciato dai venti metri ma la sua conclusione si è spenta poco sopra la traversa di Baiocco.

Gara a ritmi bassi finora, con la gli uomini di mister Toscano che, tuttavia, provano a spingere in avanti. Poco fa una chance per Rivas, che dal limite dell’area non riesce a centrare la porta, mandando il pallone decisamente sul fondo.

14′ Gli ospiti si affacciano per la prima volta dalle parti di Guarna, con un tiro debole dalla distanza di Diop che si spegne tra le mani dell’estremo difensore amaranto.

Fase di studio della partita: la Reggina prova a cercare varchi dove poter sfondare, più attendista la Paganese

6′ Il calcio di punizione battuto dal numero 10 amaranto termina tra i guantoni di Baiocco, ex portiere amaranto

5′ Primo calcio di punizione per la Reggina da posizione defilata, Bellomo alla battuta

2′ Amaranto subito in avanti

Reggina che attaccherà sotto la curva sud in questo primo tempo, Paganese sotto il settore ospiti.

ore 15:02- PARTITI! INIZIA REGGINA-PAGANESE!

Le due squadre scendono in campo, tutto pronto per il fischio d’inizio

Squadre in campo per il consueto riscaldamento pre-gara

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Rubin; Bellomo; Rivas, Reginaldo. A disposizione: Farroni, Blondett, Liotti, Marchi, Rolando, De Francesco, Nielsen, Rivas, Sounas, Denis, Doumbia, Sarao. Allenatore: Toscano.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Stendardo, Panariello; Carotenuto, Caccetta, Bramati, Bonavolontà, Perri; Diop, Calil. A disposizione: Bovenzi, Scevola, Mattia, Gaeta, Alberti, Scarpa, Cavucci, Capece, Schiavino, Acampora, Guadagni, Musso. Allenatore: Erra.

Arbitro: Nicolò Marini di Trieste (Simone Teodori di Fermo e Giacomo Pompei Poentini di Pesaro).

PRE-PARTITA

Voglia di tornare al successo. Dopo il pareggio a reti bianche di Catania, in casa Reggina c’è tanta voglia di ritrovare i tre punti e farlo già a partire dalla gara di quest’oggi con la Paganese. Ancora prestazioni oscillanti per la squadra di mister Toscano, che nell’ultimo periodo non ha percorso un tragitto lineare sotto il punto di vista del gioco, pur riuscendo, tuttavia, a portare a casa punti pesanti. Per capitan De Rose e compagni, tanta voglia di ritornare a brillare davanti al proprio pubblico, che anche oggi, contrariamente a quanto si possa pensare, farà registrare numeri importanti per la categoria. Nel frattempo, dando uno sguardo alla classifica, i punti totalizzati dagli amaranto ammontano a 60, con un vantaggio di sei lunghezze sul Bari (secondo), di nove sul Monopoli (terzo) e di dodici sulla Ternana (quarta).

Al cospetto della capolista ci sarà una Paganese in un momento un po’ altalenante, ma che ultimamente ha mosso segnali di crescita. Il successo di domenica scorsa con il Rieti (3-1) ha infatti permesso agli azzurrostellati di tornare al successo dopo una sconfitta per 2-0 e quattro pareggi a reti bianche, con gli uomini di mister Erra che, tra l’altro, sono tornati al gol dopo 466 minuti.

Per la sfida di oggi si preannuncia comunque un buon numero di spettatori allo stadio ”Oreste Granillo”, che dovrebbe viaggiare intorno alle 7.000 presenze (un numero, come sottolineato in precedenza, comunque non indifferente).

Per la gara di oggi, mister Toscano recupera i vari Doumbia e Rolando (probabilmente non ancora al 100% ma comunque a disposizione del tecnico), ma dovrà fare a meno dello squalificato Gasparetto e dell’infortunato Corazza (il quale in settimana ha accusato un risentimento muscolare che, ad oggi, mette a rischio la sua presenza anche contro il Catanzaro). Torna dalla squalifica capitan De Rose, rimane out Bresciani (i cui tempi di recupero si sono allungati più del previsto, tantoché l’esterno amaranto potrebbe tornare in campo addirittura nel mese di aprile). Non convocato il portiere Geria.

Per mister Erra, invece, due assenze ed altrettanti recuperi in vista della gara di oggi. In settimana è infatti tornato in gruppo il giovane Guadagni, il quale, però, non dovrebbe essere della partita (almeno non dal 1′). Insieme a lui, i campani hanno recuperato il difensore Stendardo, domenica scorsa assente per un problema muscolare. Resta invece ai box Dramè insieme al secondo portiere Campani.

E’ esclusivamente targata Serie C la sfida tra Reggina e Paganese, che domenica conoscerà la quattordicesima edizione, con il bilancio che parla di sette successi amaranto, cinque pareggi ed una sola vittoria degli azzurrostellati. Il primo precedente in riva allo Stretto risale al lontanissimo novembre del 1929, con le due squadre che si divisero la posta in palio. Dopo quattro pareggi consecutivi, la prima vittoria dei calabresi nel 1980. Due anni dopo, invece, i primi (ed unici) tre punti della Paganese. Tra gli ultimi precedenti, si ricorda maggiormente quello del maggio 2017, terminato con un pirotecnico 4-3 e con una cornice di pubblico di circa 8.000 spettatori, al ”Granillo” per festeggiare la salvezza (la prima in C dell’era Praticò). L’ultimo precedente in assoluto, invece, risale al novembre 2018, con il colpo di testa di Conson che regalò i tre punti alla Reggina di mister Cevoli.

All’interno della sfida di oggi, saranno due gli ex di turno: Reginaldo da una parte, Baiocco dall’altra. Per il brasiliano, il (recente) passato a Pagani (stagione 2016/17) è equivalso ad una “seconda giovinezza”, vista la doppia cifra raggiunta in quell’annata (11 reti, eguagliato il suo record di gol e raggiunta per la seconda volta in carriera la doppia cifra, l’ultima volta agguantata con il Treviso in Serie B dodici anni prima), con la Paganese che centrò anche i play-off (seppur uscendo al primo turno). Per il portiere Baiocco, invece, una salvezza conquistata a Reggio Calabria nella stagione 2012/13, in Serie B (la sua prima in cadetteria). Una salvezza nella quale è ben evidenziato il suo nome, che proprio una sua gran parata, al “Menti”, contro il Vicenza, al 95′, sancì la salvezza della Reggina e la retrocessione in Serie C del Vicenza (al quale servivano tre punti per disputare i play-out, proprio contro gli amaranto, salvi grazie al risultato finale di 0-0).

La gara odierna del ”Granillo” sarà diretta dal signor Nicolò Marini della sezione di Trieste, coadiuvato dagli assistenti Simone Teodori di Fermo e Giacomo Pompei Poentini di Pesaro. Tre gli incroci tra il fischietto friulano e la Reggina: Reggio Calabria-Cavese 0-2 (31 gennaio 2016), Reggina-Casertana 1-0 (20 aprile 2019) e Reggina-Potenza 2-3 (6 novembre 2019, Coppa Italia Serie C).