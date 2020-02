Bocale, F. Cogliandro a RNP: “Un applauso alla squadra, ma da domenica niente più alibi”

ECCELLENZA – 23^ giornata

Reggiomediterranea-Bocale ADMO 1-0

Filippo Cogliandro (presidente onorario Bocale ADMO): “A fine partita sono entrato negli spogliatoi e ho ringraziato i ragazzi per l’impegno; è stata una bellissima prestazione ma siamo stati sfortunati, come dimostrano i due pali colpiti. Questo dimostra che ce la siamo giocata, Marino ha dovuto compiere alcune parate importanti e decisive per il risultato. Faccio un applauso alla squadra, consapevole che quest’anno nei derby ci è andata male, con due sconfitte su due. Ho visto una squadra motivata che mi fa ben sperare per la salvezza. Il nostro campionato si deciderà nelle prossime partite, a cominciare da domenica con lo Scalea; arriveranno dalla sconfitta subita per mano della Vigor, ma non abbiamo alibi, dobbiamo fare punti, i pareggi non ci servono più. Non vinciamo ormai da quasi due mesi, dovremo dare il massimo per cancellare questo periodo e raccogliere i punti che ancora ci mancano.”