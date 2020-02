Reggina-Paganese, i FLOP: Perri vede rosso, Diop graziato dal guardalinee ma non dagli avversari…

Reggina-Paganese 3-0: l'esterno sinistro prima propizia il rigore segnato da Denis e poi si fa espellere, l'attaccante non riesce a rendersi pericoloso.

Nonostante due errori clamorosi a proprio danno da parte di arbitro e guardalinee, la Reggina rifila un secco 3-0 alla Paganese e si riporta a +8 dal secondo posto. Nelle fila azzurrostellate, Perri e Diop vivono un pomeriggio da cancellare.

FLOP

Matteo Perri (Paganese)- L’esterno azzurrostellato nella ripresa ne combina di tutti i colori. Prima il fallo su Bellomo che porta Denis sul dischetto, poi quello su Gaurna che gli vale il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione. Pomeriggio da dimenticare alla svelta.

Abou Diop (Paganese)-Giornata amara, anche per il calciatore che alla viglia era il più temuto nelle fila campane. Arbitro e guardalinee lo graziano in occasione del tocco di testa che aveva spianato la strada alla rete regolarissima di Rivas, ma Bertoncini e company invece non fanno sconti, anticipandolo sistematicamente.

Nessuno per la Reggina-Un rigore negato, tre gol segnati ed un altro annullato incredibilmente. La capolista vince e convince, mettendo il turbo nella ripresa.