Reggina-Paganese, i TOP: Denis cambia la partita, Rubin imprendibile

Reggina-Paganese 3-0: El Tanque entra e fa doppietta, l'ex Toro da il via all'azione del rigore e si regala anche la gioia personale.

Vittoria meritatissima per la capolista Reggina, che dopo essersi vista negare un rigore ed un gol regolarissimo nel primo tempo, si scatena nella ripresa. Rubin e Denis si rivelano determinanti.

TOP

German Denis (Reggina)- Sesto gol del 2020, El Tanque entra e cambia la partita. Il pallone che posiziona sul dischetto poteva rivelarsi “pesantissimo”, ma lui lo insacca con l’ennesimo rigore perfetto. Di precisione chirurgica, anche la botta al volo con cui trova la doppietta. Valore aggiunto.

Matteo Rubin (Reggina)-Ha aspettato con pazienza e dedizione alla causa il ritorno tra i titolari, ed oggi si gode un pomeriggio da grande protagonista. Coperture perfette e sgroppate ficcanti, come quella che propizia il rigore dell’1-0. Non contento, va a prendersi il pallone che scaraventa alle spalle di Baiocco per il raddoppio.

Nessuno per la Paganese-Buonissima chiusura degli spazi e spirito combattivo nel primo tempo, ma nella ripresa gli azzurrostellati crollano, non riuscendo a cambiare impostazione ed atteggiamento dopo il micidiale uno-due amaranto.

f.i.