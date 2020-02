Le pagelle amaranto: Rubin mette le ali, Denis ormai è una sentenza

Reggina-Paganese 3-0, le pagelle di ReggioNelPallone: l'esterno sinistro crossa e segna, per l'attaccante due gol in un tempo.

GUARNA 6-Per lunghi tratti spettatore non pagante. Deve solo “addomesticare” qualche tiro facile facile.

LOIACONO 6.5-Nel primo tempo si trova spesso a lanciare i compagni sul fronte offensivo. Nelle retrovie risponde sempre presente.

BERTONCINI 7-Ritorno perfetto. Anticipi “puliti”, scelta di tempo da categoria superiore. Lascia le briciole a Diop.

ROSSI 6.5-Altra prestazione tutta solidità ed efficienza. Protagonista di una retroguardia che non prende gol da quattro partite. 67′ BLONDETT 6-Torna in difesa, entrando quando la partita ormai è in ghiaccio. Minimo indispensabile svolto con tanto ordine.

GARUFO 6.5-Non è ancora al cento per cento, ma si conferma motorino inesauribile dell’out destro.

BIANCHI 6-Giallo pesante, visto che salterà il derby. Ma ogni volta che la Paganese prova una ripartenza, il suo “piedone” c’è sempre.

DE ROSE 6-I campani provano ad alzare un muro anche a centrocampo, il capitano ci mette come sempre l’anima a dispetto di qualche errore in appoggio.

RUBIN 7.5 (il migliore)-Semplicemente impeccabile. Aspettava la sua occasione, e l’occasione è arrivata oggi. Prima il cross da cui nasce il calcio di rigore, poi il gol che chiude la partita. 75′ LIOTTI s.v.

BELLOMO 6-Primo tempo in apnea, solo in un’occasione riesce a liberarsi dal nugolo di maglie azzurre. Sul fallo ai suoi danni, nasce il rigore che sblocca il match. 67′ SOUNAS 7-Entra ancora una volta come una furia, confermando uno stato di forma strepitoso. Sfiora la gioia personale, poi si inventa un assist delizioso con cui spalanca a Denis le porte del tris.

RIVAS 6-Conferma velocità e tecnica, ma anche tanti margini di miglioramento in fase conclusiva. Mezzo voto in più, perché il gol annullatogli era regolarissimo. 1′ st DENIS 7.5-Uno del suo carisma e della sua classe, a questi livelli potrebbe giocare anche bendato. Solito rigore perfetto che mette le ali alla Reggina, poi la stoccata che gli vale la doppietta.

REGINALDO 6-Si danna l’anima nella prima mezz’ora, andando a prendersi il pallone anche nella propria metà campo. Peccato per qualche spazio non sfruttato nella ripresa. 83′ SARAO s.v.

TOSCANO 7-La sua Reggina, oltre a confermarsi impenetrabile, stavolta crea tanto e segna. Bravissimo due volte all’intervallo, quando oltre a trasmettere serenità ai suoi nonostante il torto subito, decide di mettere subito Denis.