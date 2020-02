Catanzaro, che batosta a Francavilla Fontana! La nuova classifica

Clamorosa disfatta per il Catanzaro. I giallorossi, prossimi avversari della Reggina, sono stati travolti a Francavilla Fontana, nel secondo anticipo del 27° turno. Al Giovanni Paolo II è finita 4-0 per la Virtus Francavilla, che ha confermato l’ottimo stato di forma ed ha portato a casa un altro successo pesantissimo, dopo quello ottenuto la scorsa settimana a Terni. Pugliesi in vantaggio di due reti già al termine del primo tempo grazie a Vazquez e Di Cosmo, nella ripresa la doppietta di Perez trasforma il successo in un trionfo.

La compagine di Trocini si porta momentaneamente al nono posto, mentre le aquile conoscono il primo stop da quando è tornato Auteri.

Di seguito, programma di domani e classifica aggiornata.

SERIE C GIRONE C, 27^ GIORNATA

Rieti-Teramo 0-2

Virtus Francavilla-Catanzaro 4-0

Catania-Ternana 15:00

Monopoli-Sicula Leonzio 15:00

Reggina-Paganese 15:00

Viterbese-Potenza 15:00

Casertana-Vibonese 17:30

Cavese-Bari 17:30

Picerno-Bisceglie 17:30

Rende-Avellino 17:30

Classifica

60 Reggina

54 Bari

51 Monopoli

48 Ternana

46 Potenza

42 Catanzaro *

40 Teramo *

37 Catania

37 Virtus Francavilla *

35 Viterbese

34 Paganese

33 Cavese

32 Vibonese

31 Casertana

31 Avellino

26 Picerno

19 Sicula Leonzio

19 Bisceglie

17 Rende

12 Rieti (-5) *

*Una partita in più