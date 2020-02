Reggina-Paganese, la probabile formazione campana: in avanti la coppia Diop-Calil

Tre partite in una settimana. Per la Paganese si preannuncia un rush interessante viste le sfide con Reggina, Avellino e Teramo, tutte nell’arco di sette giorni, con mister Erra che dovrà essere bravo a gestire le forze del gruppo.

Dubbi in tutti i reparti per l’ex tecnico del Catanzaro, il quale, per la trasferta di Reggio, dovrà fare a meno degli infortunati Dramè e Campani, anche se potrà contare sul recupero di Guadagni (in parte) e Stendardo. Proprio quest’ultimo dovrebbe tornare in campo dal 1′ (prendendo il posto di Schiavino), componendo il blocco difensivo insieme a Sbambato e Panariello, tutti davanti all’estremo difensore Baiocco (ex di turno).

Nella linea a cinque di centrocampo, gli esterni dovrebbero essere Mattia e Perri, con Bonavolontà, Caccetta e Capece in mezzo. In avanti, invece, a comporre il tandem offensivo sarà, con molta probabilità, la coppia Diop-Calil.

LA PROBABILI FORMAZIONE AZZURROSTELLATA

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Stendardo, Panariello; Mattia, Caccetta, Capece, Bonavolontà, Perri; Diop, Calil. All. Erra

INDISPONIBILI: Campani, Dramè.

Si ringrazia il collega Danilo Sorrentino di PaganeseMania.it per la collaborazione.