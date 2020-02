Reggina-Paganese, la probabile formazione amaranto: scalpita Sarao, possibile novità in difesa

Tra cambiamenti, conferme e ritorni in campo. Questi gli aspetti che potrebbe presentare l’undici iniziale della Reggina per la gara di domani con la Paganese, con un tour de force di tre gare in sette giorni sullo sfondo..

Per la delicata sfida di domani pomeriggio, mister Toscano potrebbe effettuare almeno un cambio per reparto, o quantomeno schierare un undici iniziale diverso da quello visto con il Catania, anche perché, contro la Paganese, quello di Toscano dovrebbe essere un 3-5-2 puro.

Con l’assenza di Gasparetto, al centro della difesa dovrebbe tornare Bertoncini, con Loiacono sul centro-destra ed una possibile sorpresa sul centro-sinistra. Parliamo del possibile ritorno in campo di Marchi, il quale potrebbe sostituire Rossi per due motivi: sia perché l’esperto difensore ex Bari ha lavorato quasi sempre a parte in settimana per via di un fastidio muscolare, sia perché un cartellino giallo domani potrebbe costargli la squalifica per la gara di mercoledì con il Catanzaro, in quanto diffidato.

Davanti alla difesa agirà capitan De Rose (tornato dalla squalifica), il quale dovrebbe avere a fianco Bianchi e Sounas (che, dunque, dovrebbe partire da una posizione più arretrata rispetto al solito, ma comunque non sconosciuta, perché già interpretata diverse volte in questa stagione). Sulla fascia destra scalpita Garufo, il quale è pronto a tornare in campo dal 1′ dopo essere subentrato a partita in corso contro il Catania (riassaporando il campo per la prima volta dopo l’infortunio); a sinistra, invece, Liotti e Rubin si contendono una maglia da titolare, con il primo che sembrerebbe leggermente favorito sul secondo.

In avanti, potrebbe esserci qualche novità. Con Toscano che perde Corazza per problemi muscolari ma recupera Doumbia, scalpita Sarao, il quale dovrebbe far coppia con Reginaldo (tandem offensivo inedito). Probabile partenza dalla panchina, dunque, per Denis; certa, invece, quella di Doumbia.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO

REGGINA (3-5-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Marchi (Rossi); Garufo, Bianchi, De Rose, Sounas, Liotti (Rubin); Reginaldo, Sarao. All. Toscano

INFORTUNATI: Bresciani, Corazza

SQUALIFICATI: Gasparetto

NON CONVOCATI: Geria

DIFFIDATI: Reginaldo, De Francesco, Rossi e Bianchi

BALLOTTAGGI: Marchi-Rossi 55-45%, Liotti-Rubin 55-45%

A.C.