Reggina, lo stop di Bresciani è più lungo del previsto: i possibili tempi di recupero

Si è rivelato molto più grave del previsto, l’infortunio accorso a Nicolas Bresciani. Da parecchio tempo ormai il laterale sinistro non è presente al campo del centro sportivo Sant’Agata, rimanendo dunque in lista indisponibili.

Secondo le ultime notizie raccolte, il forfeit del giovane esterno scuola Livorno potrebbe protrarsi ancora per parecchie settimane. Il rischio, concreto, è che il classe ’97 torni disponibile tra più di un mese. Se così fosse, Toscano non potrebbe contare su di lui per almeno altre otto gare, e l’ipotesi più realistica sarebbe quella di un rientro per la trasferta di Vibo col Rende, datato 5 aprile.

Prima dell’infortunio, Bresciani aveva totalizzato undici presenze (otto da titolare) realizzando un gol nella trasferta di Terni e segnalandosi tra le sorprese più piacevoli della capolista.

