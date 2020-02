Cavese, Campilongo avverte il Bari: “Sputeremo sangue per i nostri tifosi”

La partita di mercoledì col Rende è fondamentale per chiudere definitivamente il discorso salvezza, ma anche domenica, contro il Bari, la Cavese è pronta a dare battaglia. A sottolinearlo è il tecnico degli aquilotti, Salvatore Campilongo, le cui dichiarazioni sono state riprese dai colleghi di zerottonove.it e tuttoc.com.

“Noi con le grandi squadre- si legge-abbiamo fatto grandi prestazioni ed ottimi risultati. Sappiamo che è una partita tosta, ma sappiamo che per i nostri tifosi è attesa da tempo, vista anche la rivalità e dovremo sputare sangue in campo anche per loro. Saremo più attrezzati in panchina rispetto ad Avellino, ma anche in campo alzeremo il tasso tecnico. La squadra sta bene ed è cresciuta, anche in quei giocatori che sono arrivati strada facendo. Noi dobbiamo tener conto anche del tour de force e penso che domani qualcuno riposerà, in vista di un’altra partita fondamentale, come quella contro il Rende di mercoledì“.

Secondo Campilongo, con Vivarini dall’inizio la classifica del Bari sarebbe diversa. “Il BariArriva qui una squadra costruita per vincere ed è imbattuta da 21 partite ed ha giocatori che non hanno niente a che vedere con questa categoria. Vivarini è un allenatore che io stimo tantissimo. Penso che se fosse stato lui in panchina dalla prima giornata, il Bari poteva giocarsela testa a testa fin dall’inizio della stagione”.