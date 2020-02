Paganese, Erra: ”All’andata la Reggina ci mise in difficoltà. A Reggio con fiducia e consapevolezza”

Alla vigilia della sfida con la Reggina, il tecnico della Paganese, Alessandro Erra, ha parlato circa la trasferta di Reggio Calabria.

Di seguito, le sue dichiarazioni:

”Come si affronta la Reggina? Con lo spirito di sempre, con grande compattezza e spirito di sacrificio. Sappiamo che il compito sarà arduo, ma il campionato e questo ed ogni domenica c’è una gara difficile. Domani affronteremo la capolista e quindi sarà un ulteriore banco di prova per noi. Si va a Reggio con fiducia ma soprattutto con la consapevolezza di essere in un buon momento di forma”.

La Reggina e gli obiettivi – ”I valori della Reggina non li scopriamo certo noi oggi. Nella gara d’andata, soprattutto nel primo tempo, ci misero in grande difficoltà, mentre nella ripresa abbiamo sofferto di meno. Ognuno gioca per un obiettivo, noi giochiamo per conquistare qualche altro punto per la matematica salvezza, loro per il primato, quindi ognuno darà il massimo per raggiungere i propri obiettivi”.

Situazione indisponibili – ”La squadra nel suo complesso sta bene. Manca Dramè che è fuori da un po’ di tempo, mentre Campani tornerà la settimana prossima”.

Su Guadagni – ”Da questa settimana è tornato ad allenarsi con noi. E’ a disposizione, ma ovviamente non dall’inizio”.

Sulla formazione – ”Ho dubbi in tutti i reparti perché bisogna anche far fronte al fatto che avremo tre partite in una settimana, in più abbiamo quattro diffidati, perciò il mio ragionamento è a 360 gradi, proiettato non solo alla partita di domani ma anche a quelle successive. Per noi quella di domani, almeno sulla carta, sarà una partita proibitiva, ma credo che chi giocherà darà il massimo. I miei ragazzi finora sono usciti a testa alta da ogni terreno di gioco”.