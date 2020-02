Reggina, confermata l’assenza di Corazza: l’attaccante non sarà neanche convocato

Disco rosso. Nella delicatissima sfida contro la Paganese, la Reggina dovrà rinunciare al suo capocannoniere. Simone Corazza infatti, non prenderà parte alla gara di domani. Un forfait abbastanza annunciato, dopo che l’attaccante era stato costretto ad abbandonare anzitempo l’allenamento di mercoledì, uscendo dal campo insieme al dottor Favasuli (foto).

A confermare l’assenza di “Joker” è stato Mimmo Toscano, nel corso della conferenza odierna. “Corazza non recupera, non sarà neanche tra i convocati”, ha spiegato il mister.

Trattandosi di un risentimento muscolare, bisognerà valutare il recupero in vista di Catanzaro: ma anche al derby, la presenza del numero 18 non è per niente scontata. Tornando all’imminente match, l’altro assente sicuro sarà il lungodegente Bresciani.