Verso Reggina-Paganese, il tecnico amaranto in conferenza stampa: "Tre partite in una settimana? Non ci pensiamo per niente, pensiamo solo a domani".

Il momento più intenso, più bello, più importante. Il momento da vivere tutti insieme, con entusiasmo e partecipazione. Mimmo Toscano lancia la volata della sua Reggina, sottolineando l’importanza della sfida di domani contro la Paganese.

Di seguito, tutte le dichiarazioni del tecnico nella conferenza pre-partita.

UN ALTRO CAMPIONATO…Abbiamo analizzato il fatto di non essere riusciti a far male al Catania, così come abbiamo analizzato tante cose dall’inizio del campionato. L’impressione che gli avversari ti possano creare pochi problemi è evidente, perché c’è un lavoro di tutta la squadra. A Catania siamo mancati negli ultimi sedici metri, ma nel movimento e negli intercambi siamo stati molto bravi. Dal 50′ al 90′ abbiamo schiacciato gli avversari nella loro area, e gli episodi potevi portarli dalla tua parte su una palla inattiva, su un cross messo bene o nell’ultimo passaggio. Come siamo diventati noi solidi lo sono diventate anche le altre squadre, quindi le difficoltà aumentano e tu devi aumentare la capacità di essere più pericoloso.

CORAZZA OUT, SALE SARAO…Doumbia è recuperato e sarà della partita, Rolando e Garufo anche. Corazza no, non è neanche convocabile, lui e Bresciani rimangono fuori. Sarao l’ho visto molto in condizione, da almeno due settimane sta dimostrando tutto il suo valore: si è messo a disposizione della squadra, sta veramente bene.

PARTITA FONDAMENTALE-Partite come quella di domani si preparano come quelle con Catania, Ternana e Bari, l’ho detto anche ai ragazzi per far capire l’importanza di questa gara. Quello di domani è un passaggio fondamentale, spero lo possa capire anche la gente. Capitalizzare il pareggio di Catania è fondamentale, e lo puoi capitalizzare solo portando i tre punti a casa domani. Siamo arrivati nel rush finale, quello più bello, più entusiasmante, che ti porterà a sapere quello che vuoi ottenere.

NON SI GUARDA IN CASA D’ALTRI…Il Bari ha il proposito di aggredire la vetta? E noi abbiamo il proposito di mantenerla. Con la Paganese di certo non cambieremo quella mentalità e quella filosofia che ci hanno permesso di stare in vetta da circa venti partite. E’ una partita da aggredire dal primo minuto, ma bisogna avere anche testa, senza farsi prendere dalla frenesia da risultato. Gestire il vantaggio? No, l’importante è spingere sull’acceleratore, senza guardare gli altri. Ho detto ai ragazzi di essere possessivi di quello che si sono guadagnati. Sei punti di vantaggio? Possono essere pochi o tanti, dipende quanti punti farai.

INTENSITA’ E QUALITA’-Tre partite in una settimana? Non ci pensiamo per niente, pensiamo solo alla Paganese. Loro sono una squadra che ha subito pochi gol e che ha mostrato più equilibrio in questo girone di ritorno, dobbiamo essere bravi a rompere questo equilibrio attraverso intensità e qualità, e questa squadra di qualità ne ha dimostrate tante. Poca cattiveria sottoporta anche in allenamento? Io non l’ho notata. Fino agli ultimi sedici metri serve aggressività, poi occorrono qualità e freddezza.

DNA AMARANTO-Noi dobbiamo essere in ogni partita la Reggina, quella che ha già dimostrato di saper stare in testa, di fare tante vittorie. Serenità e consapevolezza sono invece qualità che hai nel dna, e che la Reggina ha sempre dimostrato. Rivas può essere una soluzione vista anche la partita che ha fatto all’andata? Può essere, tutti all’andata hanno fatto una grande partita. Non farò la formazione pensando a chi è diffidato in vista della prossima, abbiamo una rosa così ampia che pensare alla partita successiva sarebbe l’errore più grande.

SERVE L’AIUTO DI TUTTI-Lo sto ripetendo da un po’, forse corro il rischio di essere ripetitivo. Chi tifa Reggina deve venire allo stadio. Chi ha a cuore questa cavalcata, questo sogno, questa avventura, deve venire a sostenere questi ragazzi, perché è evidente che questi ragazzi meritano quella gratificazione, in termini di numero e di spinta, per quanto di straordinario stanno facendo insieme alla società. Si, Reggio sta facendo numeri sbalorditivi, ma non vorrei che si pensasse solo alle partite con Bari e Ternana, perché ripeto, Reggina-Paganese rappresenta un passaggio fondamentale. Il mio è un appello positivo. L’entusiasmo che il Presidente ha creato un anno fa va alimentato, così come io devo alimentare l’entusiasmo che c’è dentro lo spogliatoio, da qui alla fine del campionato.

NIENTE ALIBI-Il rigore a Catania era netto, ma non voglio trovare alibi e giustificazioni in merito ai nostri episodi o a quelli degli altri, perché perdiamo solo energie. Dobbiamo pensare a domani, domani possiamo determinare la partita con la Paganese e dobbiamo farlo.