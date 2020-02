Ternana, Defendi ci crede ancora: “Primo posto? Non è detta l’ultima parola…”

Nonostante i dodici punti di distacco dalla Reggina ed il solo punto racimolato nelle ultime tre partite, la Ternana non è ancora fuori dalla corsa alla promozione diretta. A sostenerlo è Marino Defendi, capitano dei rossoverdi: il centrocampista è intervenuto ai microfoni dei colleghi de Il Catanista, alla vigilia della sfida che vedrà gli umbri presentarsi al Massimino.

“Momento particolare? No- si legge nell’articolo pubblicato dal collega Antonio Torrisi-secondo me si sono creati problemi dove non esistono, nel senso che capita a tutti avere un momento di scarsa lucidità. Però ci siamo e siamo pronti ad affrontare questo match. Sicuramente non sarà la partita vista in Coppa Italia, sarà un’altra partita in cui il Catania cercherà di far sua la sfida sin dai primi minuti, noi comunque cercheremo di andar giù e dir la nostra”.

Sulla lotta al primo posto. “Il campionato sicuramente è ancora aperto perché è capitato anche in passato che ci siano sorprese nel finale: per me non è ancora detta l’ultima parola. Noi avremo una settimana importantissima: dopo Catania abbiamo il Bari e quindi sarà una settimana da prendere nella giusta maniera per non inciampare”.