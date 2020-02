Cirillo a RNP: “Non capisco il pessimismo da social, bisogna essere orgogliosi di questa Reggina”

Quando si parla di lotta ed amore per la maglia amaranto, è uno dei primi nomi che balzano alla mente. Ed è proprio attraverso lotta e sudore, che l’undici di Toscano sta continuando a rimanere in testa al girone meridionale di serie C. Bruno Cirillo, bandiera della Reggina nonché attuale agente di Dimitios Sounas, è tornato ad analizzare il momento della capolista.

AVANTI REGGINA-Il momento decisivo del campionato è sempre più vicino, la Reggina secondo me ci arriva con grande autostima e con la consapevolezza di essere una grande squadra. Toscano ed i ragazzi sono stati bravissimi a superare quel piccolo blackout che aveva portato alle sconfitte contro Cavese e Virtus Francavilla, ma credo che un calo vero e proprio non ci sia mai stato, piuttosto parlerei di piccola flessione che nell’arco di un campionato capita a qualsiasi squadra. Questa squadra ha giocato a ritmi straordinari fino a dicembre, ma era impensabile tenere quell’andamento.

ORGOGLIO AMARANTO-Io la serie C l’ho vissuta, e so quanto carattere e personalità vengano molto prima di estetica e bel gioco. A questi livelli vinci prima di tutto con l’atteggiamento e la mentalità, qualità che di sicuro la Reggina possiede. Bisogna essere ottimisti e fiduciosi, sinceramente non capisco proprio tutti i commenti negativi che ho letto sui social, specie dopo Catania. Al Massimino è stata una battaglia, la Reggina l’ha interpretata da grande squadra e ha sputato l’anima su ogni pallone. Per come vedo il calcio io, bisogna essere solo contenti del pareggio di domenica scorsa, così come bisogna essere orgogliosi di questa squadra e di ciò che sta facendo sin dal primo giorni di ritiro.

SOUNAS-Continuo ad essere molto contento del rendimento di Dimitrios, anche a Catania l’ho visto correre per due. Si sta ritagliando uno spazio sempre più importante ed è determinato a contribuire al salto di categoria, così come lo sono tutti i suoi compagni. Questa estate gli ho spiegato che giocare a Reggio Calabria è qualcosa di speciale, che va oltre una semplice esperienza calcistica. E’ arrivato in amaranto carico di entusiasmo, sposando subito la causa e non dimenticando mai che per questa maglia bisogna sacrificarsi in ogni momento senza mai lesinare una goccia di sudore.

OCCHIO AL MONOPOLI…Reggina e Bari in questo momento sono le principali antagoniste per la B, i sei punti di vantaggio per la Reggina rappresentano un margine importantissimo. Ma se sottovalutiamo il Monopoli, commettiamo un grosso errore: seguo anche loro, visto che Rota è un mio assistito, e per quello che stanno facendo vanno tenuti in seria considerazione, anche perché, a parte la trasferta a Reggio, potranno contare su un calendario abbordabile, quantomeno sulla carta.

SALANDRIA-Quella di domenica scorsa, per Ciccio non poteva essere una gara come le altre, anche se da grande professionista quale è ha dato il massimo per il Catania. Ho visto tanti giocatori della Reggina stargli vicino quando si pensava si fosse fatto male, così come ho visto Gasparetto dargli un bacio mentre usciva dal campo: è stata una scena fantastica, di quelle che ti riempiono il cuore, nonché la conferma di quanto Ciccio abbia dato alla causa e di quanto fosse benvoluto nello spogliatoio. Come sta? Bene, il cambio lo ha chiesto lui perché si era reso conto di aver dato tutto e di non avere più benzina nelle gambe, quindi da ragazzo serio quale è ha ritenuto fosse giusto segnalarlo al mister.