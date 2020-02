Reggina-Paganese, il punto sulla rosa di Erra tra assenze, dubbi e recuperi

La situazione in casa Paganese, tra assenze e ritorni, in vista della Reggina

Verso la sfida alla capolista. Domenica, al “Granillo”, la Paganese di mister Erra è chiamata alla delicata sfida con la Reggina, valevole per la 27^ giornata di campionato.

Per il match, in programma alle ore 15, il tecnico dei campani avrà quasi tutto l’organico a disposizione, tra assenze e ritorni. Fermo ai box il difensore Dramè, fuori per infortunio dal derby con la Cavese del primo febbraio. Assente anche il secondo portiere Campani, mentre è in forte dubbio il centrocampista Guadagni, il quale ha rimediato un infortunio alla prima giornata del girone di ritorno contro il Monopoli. Il giovane talento di Brusciano è da poco tornato ad allenarsi per recuperare e non dovrebbe neppure figurare nell’elenco dei convocati di mister Erra.

Chi figurerà nel suddetto elenco, invece, sarà il difensore Mariano Stendardo, recuperato dopo aver saltato il Rieti a causa di un problema muscolare, il quale si giocherà una maglia da titolare con Schiavino.

Per il resto, non dovrebbero esserci altre assenze tra le fila campane, salvo imprevisti delle ultime ore.