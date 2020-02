ReggioMed.-Bocale, F.Cogliandro: “Al completo ce la giochiamo anche con le corazzate…”

Il Presidente del Bocale Admo a RNP: "Andiamo a giocarci un derby in casa di un'altra corazzata, ma non firmo per il pareggio".

Da una parte il sogno chiamato serie D, dall’altra la necessità di archiviare il prima possibile il discorso salvezza, dopo aver accarezzato a lungo la zona playoff. ReggioMediterrane e Bocale tornano ad incrociarsi, in una delle grandi classifiche del calcio dilettantistico.

A fare il punto della situazione, per i biancorossi, è il Presidente Pippo Cogliandro.

ALLA PARI CON TUTTI-Il pareggio col San Luca vale quasi una vittoria. Siamo stati l’unica squadra, tra andata e ritorno, a prendere quattro punti su sei a quella che ritengo una autentica corazzata. Domenica scorsa è arrivata l’ennesima dimostrazione che questo gruppo, quando è al completo, se la può giocare davvero alla pari con chiunque, così come del resto andiamo ripetendo fin dall’inizio del torneo. Al mister ed ai ragazzi bisogna solo fare i complimenti, sia per come hanno preparato la gara che per come l’hanno interpretata.

IL DERBY-Andiamo a giocarci un derby in casa di un’altra corazzata, ma non firmo per il pareggio. Certo, qualora uscisse un pari sarebbe da considerare un altro ottimo risultato, ma per tutta la settimana ho visto la squadra carica e determinata, quindi ce la vogliamo giocare fino all’ultimo. Un derby è sempre aperto a qualsiasi tipo di risultato, anche se sulla carta partiamo sfavoriti. La storia di questo derby è sempre stata caratterizzata dal grandissimo equilibrio, sono convinto che anche questa volta sarà così…

VALORI AGGIUNTI-Il rigore parato da Parisi domenica scorsa? Mi sorprende fino ad un certo punto, stiamo parlando di un ragazzo che ad ottobre è stato ad un passo dal diventare il terzo portiere della Reggina. Poterlo tesserare per noi è stato come una manna dal cielo, lo ritengo insieme a Caputo il più forte portiere della storia del Bocale. Si, domenica puntiamo molto su di lui, così come puntiamo su tanti altri calciatori che per noi sono un punto di riferimento, vedi Guerrisi e Secondi.

TRA IL SEI ED IL SETTE…Speranza playoff chiusa dopo la sconfitta in casa col Locri? Di sicuro quella partita ha inciso sotto molti aspetti, vedi la squalifica di quattro giornate inflitta a secondi. Tra infortuni e squalifiche, la settimana successiva ci siamo dovuti presentare a Paola privi di sete titolari, e queste sono cose che alla fine paghi in termini di risultati. Comunque sia, è giusto anche ammettere che da parte nostra un calo c’è stato. Alla squadra do un sei pieno, visto che non siamo mai stati coinvolti nella lotta per non retrocedere mentre la zona playoff ci ha visti per lungo tempo distanti di pochissime lunghezze. Se alla fine del campionato ci salveremo, il voto aumenterà a sette…

f.i.