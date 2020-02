Reggina, Colomba: “Che bello rivedere tanto entusiasmo, ma guai a mollare…”

L’ultima promozione, è arrivata con lui in panchina. Correva la stagione 2001/2002, la Reggina di Franco Colomba riportava Reggio Calabria in A a distanza di un solo anno da quel “maledetto” spareggio col Verona.

L’indimenticabile ex amaranto, è tornato a dire la sua sulla compagine dello Stretto ai microfoni di tuttoc.com. “Reggina che domina in C? Una svolta- si legge nell’intervista realizzata da Francesco Marra Cutrupi-. Dopo gli sforzi di Mimmo Praticò, l’avvento del presidente Gallo è stato fondamentale. Ha consentito alla piazza di ricominciare a sognare e di rivivere i fasti di un tempo: Reggio Calabria torna ad essere protagonista, seppur in un campionato di Serie C, si rivede una programmazione importante che vede al momento gli sforzi societari ripagati. Il campionato non è finito, sarebbe sciocco pensare di avere già vinto, è il momento di raccogliere quanto di buono fatto e rimanere concentrati sull’obiettivo.”

L’entusiasmo della gente di Reggio, un’arma in più per la compagine di Toscano. “Ho avuto la fortuna di assistere dal vivo a Reggina-Ternana: partita di categoria superiore. La passione dei reggini per la maglia amaranto non si è mai spenta, era solo offuscata dalla carenza di risultati. Ho rivisto la volontà degli anni d’oro, di creare qualcosa e di riportare in alto il nome della squadra e della città. A mio avviso, si è ritornato come idea a quei tempi in cui c’era la voglia di portare a casa un grande risultato.”