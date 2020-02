Reginaldo: “Non dimentico Pagani, ma darò tutto per la Reggina”

Sarà il grande ex di Reggina-Paganese, gara che potrebbe vederlo di nuovo in campo dal 1′. Reginaldo Ferreira da Silva ha affidato le sue emozioni al collega Lorenzo Vitto, il quale lo ha intervistato per conto della Gazzetta dello Sport.

LA PAGANESE-Sappiamo che è una squadra insidiosa, da qui alla fine non ci sarà nulla di scontato. La Paganese è brava a difendersi e ripartono molto bene, è tosta. Non mancheranno le difficoltà, ma nel Granillo puntiamo al successo. A Pagani sono stato veramente bene, con mister Grassadonia avevamo un bel gruppo e la società presentissima. Ma ora gioco nella Reggina, e per lei darò tutto.

TANDEM SUDAMERICANO-Il girone di ritorno è sempre difficile, le difficoltà aumentano. Noi cerchiamo di seguire il nostro cammino, consapevoli degli ostacoli. Puntiamo a dare sempre il massimo. Al di là di chi gioca scenderemo in campo per la vittoria. Dobbiamo dare tutto, per la società e per i nostri tifosi. Coppia con Denis? Era la prima volta a Vibo e se ricapiterà sarò contento perché giocare accanto al Tanque è bello.

NIENTE CALCOLI-Con Paganese, Catanzaro e Monopoli non sono partite decisive, ma ci daranno consapevolezza per il rush finale. Tabelle? Non abbiamo fatto calcoli, dobbiamo concentrarci solo alla partita di domenica. Catanzaro? Ci penseremo dopo.

AL CERAVOLO SENZA LA CURVA-A Catania abbiamo preso un punto importantissimo, andare a giocare oggi lì, con una squadra più serena, è difficile. Se vinciamo contro la Paganese, il pari di Catania conterà parecchio. L’assenza dei nostri tifosi al derby di Catanzaro? Può incidere, sapevamo che non ci sarebbero stati, e daremo tutto comunque.