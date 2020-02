Reggina, possibile sorpresa nelle retrovie

L’assenza di Gasparetto, il ritorno di Bertoncini, ma non solo. In occasione della gara con la Paganese, la difesa della Reggina potrebbe subire qualche cambiamento, tra ritorni e conferme.

La squalifica di Gasparetto, infatti, sembrerebbe aver spianato la strada a Davide Bertoncini (favorito a Blondett), recuperato totalmente dall’infortunio, che dovrebbe dunque tornare in campo dal 1′ a distanza di sette gare dall’ultima volta. Sul centro-destra confermatissimo il vice capitano Giuseppe Loiacono, mentre sul centro-sinistra, ad oggi, sembrerebbero essere due le possibili soluzioni di mister Toscano.

Con un Rossi che, nel corso della settimana, è stato alle prese con qualche problema fisico, non è da escludere che, sul centro-sinistra, possa giocare Paolo Marchi, allenatosi sempre al posto del sopracitato compagno di squadra nell’ipotetico undici titolare simulato da mister Toscano durante gli allenamenti settimanali.

Due gare giocate, prima di una sfilza di gettoni in panchina ed un infortunio, quello al menisco, che lo ha costretto a restare lontano dal campo per circa quattro mesi. E’ lo score della stagione attuale dello stesso Marchi, difensore lombardo classe ’91 che non ”vede” il campo dallo scorso 8 settembre in occasione della sfida con il Bisceglie (nella quale, tra l’altro, aveva sostituito proprio Rossi) e che potrebbe avere qualche chance di partire dal primo minuto nella sfida di domenica con la Paganese.

Da capire quali saranno le condizioni di Rossi da qui a domenica, così com’è da capire se lo stesso Toscano voglia comunque preservare l’esperto difensore ex Bari per la sfida di tre giorni dopo contro il Catanzaro e non ”rischiarlo” contro la Paganese al ”Granillo”, anche in virtù di una diffida che ombreggia alle sue spalle.

A.C.