Reggina, Corazza in forte dubbio per la Paganese

Infermeria amaranto senza pace. Neanche il tempo di registrare i recuperi sugli esterni, che l’attacco amaranto deve fare i conti con un nuovo forfait. Così come riportato in precedenza (clicca qui), Simone Corazza ha saltato l’allenamento odierno, dopo un problema accusato nel corso della seduta di ieri. Da quanto appreso successivamente, l’attaccante ha svolto alcuni esercizi in palestra.

Per il “Joker amaranto” si tratta di un risentimento muscolare che non dovrebbe presentare particolari complicazioni, ma la sua presenza per domenica è decisamente in dubbio, anche perché in casi del genere si cerca sempre di non rischiare ed alla gara con gli azzurrostellati della Paganese mancano soltanto tre giorni.

Le condizioni dell’ex Piacenza verranno monitorate giorno per giorno, ma la sensazione è che un rientro verrà valutato solo in vista del derby col Catanzaro.

f.i.-ac.