Reggina, le corsie esterne tra ritorni e conferme: scalpita Garufo, a sinistra…

Tra ritorni e conferme. Con l’infermeria amaranto che sembra essersi quasi del tutto svuotata, mister Toscano adesso può vantare più soluzioni in tutti i reparti, un po’ come accadeva nelle battute iniziali della stagione.

La situazione di emergenza che riguardava le corsie esterne, ad oggi, non sembra più essere un problema, con il tecnico reggino ed il suo staff che hanno pian piano recuperato quasi tutti gli indisponibili operanti sulle fasce (resta ancora Bresciani, i cui tempi di recupero si sono dilungati più del previsto), mettendo lo stesso Toscano in una situazione tale da avere ancora ampia scelta sui calciatori da schierare sulle fasce partita dopo partita, partendo dalla gara di domenica con la Paganese.

A destra salgono fortemente le quotazioni di Garufo che, dopo uno spezzone di gara giocato a Catania (dopo quattro gare di stop forzato), dovrebbe tornare in campo dal primo minuto, subentrando dunque a Blondett, il quale ha sostituito pregevolmente l’ex Trapani nell’ultimo mese. Partirà dalla panchina Rolando, ancora non del tutto al 100%.

A sinistra, invece, sarà ballottaggio a due tra i vari Liotti e Rubin, con il primo che sembrerebbe essere leggermente favorito sul secondo, il quale, tuttavia, resta in corsa fino all’ultimo per una maglia da titolare. Anche in questo caso, sarà da capire se il tecnico amaranto vorrà dare una chance dal 1′ al terzino veneto e preservare l’esterno calabrese per la gara con il Catanzaro, in modo tale da gestire al meglio le energie.

Garufo da una parte, Liotti dall’altra: ad oggi, i prescelti sulle fasce amaranto sembrerebbero essere proprio loro due.

A.C.