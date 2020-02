Catanzaro-Reggina, divieti su divieti per il settore ospiti…

Verso Catanzaro-Reggina: prevendita per il settore ospiti da venerdì a martedì, ma c'è un triplo divieto per il popolo amaranto.

Così come ampiamente preannunciato, la Reggina nel derby di Catanzaro sarà seguita solo da un drappello di tifosi e dovrà fare a meno della Curva Sud. Oltre a chi non possiede la tessera del tifoso, non potranno partecipare alla trasferta neanche i tifosi amaranto residenti fuori Provincia. Riguardo i tesserati, saranno ritenute valide solo le tessere sottoscritte entro il 13 febbraio. Ad onor di cronaca, ricordiamo che all’andata fu consentito alla tifoseria giallorossa (i cui Ultras hanno da tempo aderito alla tessera) di tesserarsi fino al giorno prima della gara.

Di seguito, il comunicato della Reggina inerente le prevendita del settore ospiti.

I biglietti di Curva EST Ospiti, acquistabili previa esibizione e verifica della tessera di fidelizzazione della Reggina 1914, saranno in vendita da Sabato 22/02/2020, ore 12, nel punto vendita “GO2” di Reggio Calabria, presso: “Agenzia Scommesse SISAL Match Point, di via Nazionale_ 177, al costo di € 9,50 più diritti di prevendita.

Termine ultimo per vendita Curva Est Ospiti, Martedì 25/02/2020, ore 19:00.

Si avvisa, inoltre, che, secondo quanto indicato dalla Determinazione n. 8/2020, del 12/02/2020 del Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza, per la gara in oggetto, tutti i soggetti residenti nella provincia di Reggio Calabria, per poter acquistare il biglietto, unicamente per il Settore Ospiti dello stadio “N. Ceravolo”, sono obbligati ad essere in possesso esclusivamente della tessera di fidelizzazione rilasciata dalla società Reggina 1914, emessa con data antecedente a quella del 14/02/2020.