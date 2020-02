Catanzaro-Reggina, a rischio derby anche tre calciatori giallorossi

Marco Rossi, Nicolò Bianchi, Alberto De Francesco e Reginaldo. Questi i quattro calciatori che, in caso di cartellino giallo contro la Paganese, salterebbero il derby di Catanzaro.

Anche nelle fila giallorosse tuttavia, c’è più di un calciatore diffidato e dunque a rischio derby, così come ricorda l’odierna edizione della Gazzetta del Sud. “Rischio ammonizione per il Catanzaro-scrive il collega Andrea Celia Magno-che si avvicina al trittico cruciale di questa parte di stagione. La sequenza Reggina-Potenza-Bari è anticipata dalla trasferta di Francavilla, dove sarà vietato scherzare con i cartellini. Escludendo la porta e l’attacco, ogni altro reparto ha un giocatore di peso in diffica: De Risio a centrocampo, Casoli sugli esterni, Martinelli per la difesa”.

Nonostante il rischio, secondo il collega “E’ difficile che tutti e tre possano beneficiare di un turno conservativo a Francavilla. Tuttavia, i tre impegni ravvicinati in otto giorni, qualche cautela in più possono suggerirla anche per un dosaggio di forze”.