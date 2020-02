Reggina, la zona offensiva in vista della Paganese: Reginaldo in rampa di lancio

Reginaldo, Denis, Corazza, Sarao e Doumbia: l'attacco amaranto in vista della Paganese

Tra ritorni in campo e ballottaggi. Questa la situazione del reparto offensivo della Reggina in vista della sfida di domenica con la Paganese.

Per il match del “Granillo”, valido per la 27^ giornata, mister Toscano potrebbe apportare qualche modifica alla zona offensiva amaranto, che nelle ultime uscite ha visto la coppia Denis-Corazza in prima linea.

Così come lo stesso tecnico Toscano ha fatto intuire nel corso degli allenamenti settimanali finora svolti, contro la Paganese potrebbe esserci il ritorno in campo dal 1′ di Reginaldo, la cui ultima gara da titolare è stata contro la Vibonese.

Diverse le soluzioni che potrebbero affiancare il brasiliano, il quale dovrebbe essere coadiuvato da uno tra Denis, Sarao e Doumbia. Ad oggi, minime le chance di Simone Corazza, il quale sta lavorando a parte per recuperare da un affaticamento muscolare accusato nella giornata di ieri.

Sembrerebbero tre, dunque, le soluzioni “certe” a disposizone di mister Toscano, con il vero ballottaggio che dovrebbe riguardare Sarao e Denis. Potrebbe avere qualche chance in più l’ex Francavilla (il quale, in questi giorni, ha fatto frequentemente coppia con Reginaldo), ma occhio al “Tanque” ed al suo momento di forma, motivo per il quale Toscano potrebbe confermarlo nuovamente.

Attenzione, inoltre, ad Abdou Doumbia, (recuperato dall’infortunio), il quale potrebbe fungere anche da seconda punta vista la sua duttilità, in abbinamento ad una notevole velocità e capacità di spinta che potrebbe rivelarsi un’arma importante a partita in corso.

