Verso Reggina-Paganese: moduli a specchio, Toscano prepara il suo 3-5-2

Moduli a specchio. Dovrebbe essere questa la principale caratteristica tattica comune della sfida di domenica tra Reggina e Paganese.

Mister Toscano da una parte, mister Erra dall’altra. Ideologie di gioco diverse, ma entrambi, con elevata probabilità, verso lo schieramento del medesimo modulo tattico di gioco, ovvero il 3-5-2.

Un modulo che ha sempre accompagnato i campani nel corso della stagione, un modulo interpretato “diversamente” dagli amaranto, visto che, in genere, la sistemazione in campo è sempre oscillata tra un 3-5-2 ed un 3-4-1-2 .

Questa volta, però, mister Toscano dovrebbe proporre un 3-5-2 puro, con il trequartista (Sounas il favorito in questo caso) che andrebbe a giocare in una posizione più arretrata rispetto al solito, ovvero nel terzetto di centrocampo, davanti a De Rose ed in linea con Bianchi (così come lo stesso Toscano ha più volte provato in allenamento nell’arco della settimana).

La posizione del greco non sarebbe una novità, visto che già diverse volte in questa stagione ha ricoperto quella mattonella del campo, partendo qualche metro più dietro rispetto al solito.

Ancora tre giorni al match di domenica: Toscano, intanto, prepara il suo 3-5-2 limandone tutti i dettagli…

