Lucarelli torna su Catania-Reggina: “Nel primo tempo li abbiamo messi alle corde”

Il tecnico del Catania ha rianalizzato la sfida contro la capolista, manifestando rammarico per quel che poteva essere e non è stato...

Un rimpianto lungo 45 minuti. Cristiano Lucarelli è tornato sulla sfida tra i rossazzurri e la Reggina, esternando il suo rammarico per non aver sfruttato meglio la prima frazione.

“Dispiace di non essere riusciti a passare in vantaggio contro i calabresi- si legge sul Corriere dello Sport-Specialmente nel primo tempo li abbiamo messi davvero alle corde. Loro hanno tenuto botta e poi nella ripresa hanno provato a farsi pericolosi. Provato, dico io, perché nelle ultime gare non abbiamo praticamente preso un tiro in porta”.

Un messaggio agli esteti del calcio. “Continuiamo così. Questo è un girone in cui si gioca molto male ma si punta al risultato”.