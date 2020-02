SANT’AGATA LIVE – Denis c’è, Corazza…

Reggina di nuovo in campo per il secondo allenamento settimanale in vista della gara di domenica con la Paganese.

Scesi in campo poco prima delle 12, gli amaranto hanno iniziato a lavorare, come di consueto, sulla parte atletica, con i vari esercizi ad ostacoli (svolti da tutto il gruppo). Successivamente, hanno iniziato a lavorare a parte i vari Denis (tornato in campo dopo l’assenza dal rettangolo verde di ieri), Rossi e Rolando.

Stava per iniziare il lavoro differenziato con questi ultimi anche Simone Corazza, il quale, però, sembrerebbe aver accusato un fastidio muscolare che lo ha portato a lasciare il campo insieme al dottor Favasuli (anche se non dovrebbe essere nulla di grave).

Il resto dei compagni ha poi continuato il lavoro a parte (prettamente incentrato sulla corsa), mentre poco dopo anche Rossi ha lasciato il terreno di gioco.

Per il resto, tutti gli altri giocatori sono a disposizone di mister Toscano (eccetto l’inofrtunato Bresciani).

Più tardi, su RNP, il report dell’allenamento odierno.

A.C.